Čeka li Zagreb ovo u budućnosti? Autonomni tramvaji, podzemne linije...

Zagrebački tramvaji predstavljaju okosnicu javnog gradskog prijevoza i svakodnevno prevoze stotine putnika. Nakon dugog perioda čekanja od čak dva i pol desetljeća bez značajnijih infrastrukturnih ulaganja, sljedeće se godine konačno očekuju prvi kilometri potpuno novih tramvajskih pruga, što predstavlja povijesni trenutak za razvoj gradskog prometa.

Bogata tramvajska tradicija Zagreba seže daleko u prošlost - Zagreb je tračnice za svoj prvi električni tramvaj dobio prije impresivnih 115 godina. Međutim, trenutno stanje voznog parka nije idealno. Prosječna starost tramvaja danas je oko 30 godina. Pritom, neki od njih koji još uvijek svakodnevno voze zagrebačkim ulicama u prometu su već i više od pola stoljeća. Tijekom proteklih godina, vozni se park postupno razvijao kroz različite faze modernizacije i održavanja, a ZET planira i nabavu modernih tramvaja koji će zadovoljiti suvremene standarde.

S obzirom na to da se tehnologija i drugi aspekti života brzo mijenjaju, upitali smo Chat GPT kako bi zagrebački tramvaji i pruge mogli izgledati za 50 godina. Ta platforma umjetne inteligencija kazala nam je kako će tramvaji i pruge do tada vjerojatno biti potpuno transformirani kako bi zadovoljili potrebe modernog, održivog i tehnološki naprednog urbanog prijevoza. Uz to, Chat GPT napominje kako ZET već sada ulaže u modernizaciju voznog parka.

"U budućnosti, moguće je da će tramvaji biti potpuno autonomni, koristeći napredne sustave za autonomnu vožnju i umjetnu inteligenciju. Očekuje se i daljnje smanjenje emisije štetnih plinova, s naglaskom na elektrifikaciju i korištenje obnovljivih izvora energije", navodi Chat GPT. Dodaje kako je moguće i da će u budućnosti dio tramvajskih linija biti podzemni, što bi omogućilo brži i učinkovitiji prijevoz, osobito u gužvama.

"Tramvajski sustav u Zagrebu bit će integriran u širi ekosustav pametnog grada. To uključuje korištenje pametnih tehnologija za upravljanje prometom, smanjenje buke i vibracija te povećanje energetske učinkovitosti. Također, očekuje se razvoj infrastrukture za električna vozila i biciklističke staze, čime će se potaknuti održivi način prijevoza", ističe se.

Chat GPT navodi kako će za 50 godina zagrebački tramvaji i tramvajske pruge biti simbol modernog, održivog i tehnološki naprednog urbanog prijevoza. Uz to, s naglaskom na autonomiju, elektrifikaciju i integraciju u pametan gradski ekosustav, tramvaji će i dalje biti ključni dio svakodnevnog života Zagreba, ističe.