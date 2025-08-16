Hrvat koji je uhićen u Srbiji: 'Prišili su mi lažne optužbe i rekli – ako ne priznam, bit će težih posljedica'

Kako smo već pisali, Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova potvrdili su da je hrvatski državljanin B.H. (23) sinoć iz Republike Srbije prešao u Republiku Hrvatsku. Njega je jučer ujutro u Srbiji privela policija zbog sukoba s policijom, što su medijima otkrio tamošnji ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić i tabloid Informer. Mladić je dobio i zabranu povratka u zemlju na godinu dana.

Muškarac je u razgovoru za 24 sata rekao da je lažno optužen te da je deportiram. – Nisam vraćen u Hrvatsku, deportiran sam i lažno su me optužili, rekao je nakon što je noć proveo u zatvoru u Srbiji. Ispričao je kako je u Srbiju došao kako bi posjetio prijatelja i da se nije nalazio na prosvjedu, kao što je navedeno.

– Tamo su me legitimirali, u sporednoj ulici, ponavljam na prosvjedu nisam bio, niti sam skandirao niti nešto slično. Vidjeli su moje hrvatske dokumente i odveli su me u stanicu s ostalima iz Srbije, koji su tamo bili – kazao je. Kako je istaknuo, državljani Srbije koji su bili privedeni s njim pušteni su nakon sat vremena, a njega se zadržalo tijekom noći u pritvoru.

FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere

– Ujutro sam odveden na sud gdje su mi prišili optužbu da sam gađao žandarmeriju, da sam sudjelovao na prosvjedu, da sam bio drzak i bezobrazan, da sam ih gađao sa suzavcem, pirotehnikom i razno raznim predmetima. Ja uopće nisam ozlijeđen, da sam radio to što su rekli vjerojatno bi imao nekakvu ozljedu. Na sudu su mi dali insinuacije ako to ne priznam, da mi slijedi gore od novčane kazne. Dobio sam kaznu od 41.000 dinara što je oko 400 eura. Kako su mi rekli da ako ne priznam da će biti težih posljedica, ja sam u toj situaciji prihvatio novčanu kaznu, to sam platio - rekao je mladi Hrvat.

Navodi kako se u rješenju koje je dobio sa suda navodi da je optužen za napad na žandarmeriju. - Bio sam deportiran istog trena u Hrvatsku. Bio sam u pritvoru, nisu me tukli, ali bilo je psihično teško - zaključuje B.H. dodajući da će na takvu odluku suda Srbije uložiti žalbu.