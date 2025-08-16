Pitali smo turiste u Splitu što misle o cijenama na Jadranu: 'Iste su kao i u Francuskoj, a ovo nas je najviše iznenadilo'

Iako je kalendarski kraj srca sezone sve bliže, splitske su ulice i dalje pune života. Kamenim pločnicima starog grada i dalje odjekuju kotačići kufera, a stranih jezika ima više nego domaćih. Turisti i dalje dolaze, snalaze se po vrućini, traže hladovinu, dobar obrok i još bolju uspomenu. No, jedna, a moguće i jedina tema koja se često čuje u razgovorima, su cijene. Ove turističke sezone najviše su s spominjala poskupljenja, što kod domaćih tako i stranih. Zato smo odlučili otići do centra Splita i pitali turiste što misle – je li ova sezona preskupa?

Većina stranih posjetitelja nije bila škrta na riječima. Mnogi su nasmijani pristali podijeliti dojmove, a među njima je bilo i nezadovoljnih. „Na Rivi smo popile dva Aperola i Coca-Colu Zero i platile 25 eura, a piće nije bilo ukusno. Hrana u restoranu nam se više svidjela, čašu vina smo platile 4 eura i stvarno ukusno jelo. S tin smo zadovoljne i tada nam nije problem ostaviti napojnicu, ali za ova dva Aperola, nažalost ne želim" rekle su nam dvije gošće iz Austrije.

Turistkinje iz Njemačke također su primijetile razliku: „Jako je skupo. Cijene su slične onima u velikim njemačkim gradovima, a mi smo tek stigle.“ Jedan australski par istaknuo je kako je „Split je definitivno skuplji nego što smo očekivali. Dubrovnik nas je šokirao cijenama, čak se i voda u restoranima plaća, dok je u Australiji besplatna. Ovdje su i pića preskupa. Što se tiče apartmana nismo ga platili puno, koštao je 130 eura, ali je jako malen.“

VIDEO Što turisti misle o cijenama u Splitu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ni Talijani nisu ostali imuni na razlike u cijenama: „Kod nas Aperol Spritz košta 4 do 8 eura, ovdje smo Americano Spritz platili 18. Karbonara je 20 eura, kod nas 10. Pizza Margarita kod kuće je 5 eura.“ S druge strane, neki su bili pomirljiviji: „Mi smo iz Nizozemske i ne smatramo da je skupo. Dobiješ ono što platiš,“ rekle su nam cure na putu prema Rivi. S njima se slaže i turistkinja iz Francuske koja kaže da su cijene pića i taksija više nego kod njih, ali ne i pretjerane: „Na sjeveru Francuske je slično.“

Zanimljivu usporedbu ponudili su posjetitelji koji su Split obišli nakon Pule i Dubrovnika: „Cijene su ovdje slične kao i kod nas u Floridi.“ No, jedan francuski par ipak naglašava dodatna plaćanja kao najveći minus: „U Dubrovniku su cijene kao na francuskoj rivijeri. Čak i voda i kruh se dodatno naplaćuju, što kod nas nije slučaj. Isto vrijedi i za Split.“

VIDEO Turisti iz Italije o cijenama paste i pizze u Splitu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dok dojmovi turista variraju, brojke ipak pokazuju lagani pad turista prošlog mjeseca. U srpnju je u Hrvatsku stiglo gotovo 4,2 milijuna stranih turista, što je 2 posto manje nego lani. Ostvarili su gotovo 26 milijuna noćenja, također 1 posto manje, piše Forbes. Domaćih je turista bilo 429 tisuća, uz 3,3 milijuna noćenja, što je 1 posto manje nego prošle godine. Ukupno je u Hrvatskoj u srpnju boravilo 4,6 milijuna turista, a ostvareno je 29,2 milijuna noćenja. Većina noćenja (86%) dogodila se u komercijalnom smještaju, najviše u objektima u domaćinstvima, kampovima i hotelima.

Unatoč manjem srpanjskom prometu, ukupni podaci za prvih sedam mjeseci 2025. pokazuju rast od 2 posto u dolascima i noćenjima – ukupno 12,2 milijuna turista i 58,7 milijuna noćenja. Trenutno se u Hrvatskoj odmara više od milijun turista, najviše iz Njemačke, Hrvatske, Slovenije i Austrije, a Split i dalje ostaje jedan od najposjećenijih gradova – čak i uz visoke cijene.