Slovenski mediji: Zaštitari pretukli slovenske turiste u Hrvatskoj, napadnuta i djevojka

Na plaži u Savudriji, ispod hotela Kempinski, u noći s petka na subotu dogodio se brutalan napad zaštitara na grupu slovenskih turista. Među napadnutima bila je i mlada djevojka, pišu slovenski mediji. Plaža, koja pruža prekrasan pogled na Piran, postala je poprište nasilja kada su zaštitari fizički nasrnuli na grupu mladih Slovenaca. Prema riječima napadnutih, u početku su vikend provodili u kući iznad plaže, a oko 22 sata spustili su se do mora kako ne bi smetali susjedima. Nakon otprilike sat i pol, prišao im je hotelski zaštitar i na grub način zatražio da napuste plažu, piše slovenski portal 24ur.

Budući da su se nalazili na javnoj površini, turisti su se pitali zbog čega ih tjera. Zaštitar se ubrzo vratio u društvu kolege, koji je bio, prema svjedočanstvima, "vrlo vidljivo i agresivno razjaren" te je počeo vikati na njih da se „gube iz Lijepe naše zemlje“. Turisti su mu poručili da ne razumiju u čemu je problem i da, ako je potrebno, može pozvati policiju. Ne osjećajući se sigurnima, odlučili su pričekati policiju u obližnjoj kućici udaljenoj dvadesetak metara od plaže. U tom trenutku pojavio se i treći zaštitar. Uslijedio je brutalan fizički obračun. Napadnuti Slovenci zadobili su teške ozljede – od natečenih prstiju i modrica, do probijene usne i duboke rane na čelu. Ni mladoj djevojci napadači nisu pokazali milosti: udarili su je nogom dok je padala na tlo, a potom je pala na terasu ispod plaže.

„Zatim su je opet udarili, a tek kada su susjedi s gornjih katova čuli galamu i sišli dolje, zaštitari su počeli napuštati plažu. Tada smo pozvali hitnu pomoć i policiju“, ispričao je jedan od napadnutih za 24ur.com. Napadnuti turisti potražili su liječničku pomoć, a dvojica su je zatražila i u Sloveniji. Još uvijek ne mogu vjerovati kako je došlo do tako brutalne eskalacije događaja.

Direktor hotela Kempinski, Ninoslav Vidović, potvrdio je da je upoznat s incidentom, ali se od njega ograđuje, navodeći da je za napad odgovorna vanjska zaštitarska služba, angažirana kao partner hotela. Na pitanja novinara – po čijem su nalogu zaštitari bili na plaži i hoće li biti zamijenjeni – nije želio odgovoriti, piše RTV Slovenija.

Slovenski turisti najavili su da će protiv zaštitara i hotela iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva.