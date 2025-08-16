Uložene milijarde, Slavonija na začelju

Sredinom srpnja, taj put u Slatini, održana je još jedna u nizu sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. I toga puta predsjednik Vlade Andrej Plenković i njegovi ministri na sjednici su nabrajali razna ulaganja koja bi trebala donijeti boljitak istoku zemlje. Gradovima i općinama u pet slavonskih županija Vlada je dodijelila više od stotinu ugovora ukupno vrijednih 96 milijuna eura. Kako je rečeno, riječ je o nepovratnim potporama za financiranje projekata u gospodarskoj, komunalnoj i društvenoj infrastrukturi, ali i mjerama za ublažavanje posljedica prirodnih katastrofa.
POVIJESNI SASTANAK
FOTO Od grimasa do oduševljenja: Pogledajte kako je izgledao susret Trumpa i Putina u 100 fotografija
6
SLIKA I PRILIKA OCA
Znate li čiji je sin ovaj isklesani mladić koji plijeni pažnju? Otac mu je jedna od naših najvećih sportskih legendi
U RAŽNJU, JUŽNO OD ROGOZNICE
HDZ utvrda. U Slavoniju i Dalmaciju ne treba ulagati ništa, niti popravljati ceste. Tamo sve prolazi glatko. Umjesto ulaganja, ubaciš malo zds, pa prolazi još glatkije.