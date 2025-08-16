Naši Portali
PROJEKT SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM

Uložene milijarde, Slavonija na začelju

Autor
Branimir Bradarić
16.08.2025.
u 16:42

Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem djeluje od 2017., no unatoč tome što ministri uporno hodočaste županijama, ta se regija, prema svim pokazateljima, ne miče s dna u zemlji

Sredinom srpnja, taj put u Slatini, održana je još jedna u nizu sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. I toga puta predsjednik Vlade Andrej Plenković i njegovi ministri na sjednici su nabrajali razna ulaganja koja bi trebala donijeti boljitak istoku zemlje. Gradovima i općinama u pet slavonskih županija Vlada je dodijelila više od stotinu ugovora ukupno vrijednih 96 milijuna eura. Kako je rečeno, riječ je o nepovratnim potporama za financiranje projekata u gospodarskoj, komunalnoj i društvenoj infrastrukturi, ali i mjerama za ublažavanje posljedica prirodnih katastrofa.

Ključne riječi
iseljavanje stanovništva regionalni razvoj Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem ulaganja i projekti

Komentara 2

Pogledaj Sve
DS
desničari se boje žena
17:16 16.08.2025.

HDZ utvrda. U Slavoniju i Dalmaciju ne treba ulagati ništa, niti popravljati ceste. Tamo sve prolazi glatko. Umjesto ulaganja, ubaciš malo zds, pa prolazi još glatkije.

Avatar raznosač_pice
raznosač_pice
17:20 16.08.2025.

"Projekt Slavonija" je obična šarena laža. Glavni dio tog tzv. projekta je novi KBC Osijek za kojega je svojevremeno bivši župan, sadašnji ministar obrane i viši sportski trener sportske rekreacije tvrdio da će prvi pacijenti ući 2025. godine. Jasno, od toga ništa. Toliko je veliko to NIŠTA da vlada uopće nije predvidjela bilo kakva sredstva u ovoj godini za taj projekt koji bi trebao ići prema EU. O ostalom da ne govorim. A Slavonci, kao guske u magli glasaju upravo za takve prevarante.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

