Uložene milijarde, Slavonija na začelju

Sredinom srpnja, taj put u Slatini, održana je još jedna u nizu sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. I toga puta predsjednik Vlade Andrej Plenković i njegovi ministri na sjednici su nabrajali razna ulaganja koja bi trebala donijeti boljitak istoku zemlje. Gradovima i općinama u pet slavonskih županija Vlada je dodijelila više od stotinu ugovora ukupno vrijednih 96 milijuna eura. Kako je rečeno, riječ je o nepovratnim potporama za financiranje projekata u gospodarskoj, komunalnoj i društvenoj infrastrukturi, ali i mjerama za ublažavanje posljedica prirodnih katastrofa.