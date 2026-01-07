Austrijska Vlada najavila Paket mjera potpore turizmu i milijun eura za Zimsku olimpijadu

Austrijska Vlada u srijedu je donijela Paket mjera potpore domaćoj turističkoj branši. Novi Vladin Paket mjera, predstavili su na konferenciji za medije u Saveznom kancelarstvu u Beču ministrica rada i socijalnih pitanja, socijaldemokratkinja (SPÖ) Korina Schumann, državna tajnica za turizam Elisabeth Zehetner iz Narodne stranke (ÖVP) i državni tajnik za deregulaciju i debirokratizaciju Josef Schellhorn iz stranke Neos.

Turizam je ključni stup austrijskog gospodarstva. Zajedno s industrijom razonode i prihodom iz aktivnosti u slobodno vrijeme, turizam generira oko 14 posto gospodarskog proizvoda ove alpske zemlje. I osigurava preko 567.000 radnih mjesta s punim radnim vremenom. Međutim zbog rastućih troškova energije, austrijska je Vlada odlučila turističkoj djelatnosti, pomoći Paketom mjera, da bi ga dodatno ojačala.

Kako se je moglo čuti na Pressici, od siječnja do studenoga 2025. godine u Austriji je zabilježeno 143,34 milijuna noćenja, što je porast od 1,2 posto u odnosu na 2024. godinu. Međutim, skrenuta je pozornost da je unatoč snažnoj potražnji, turistički sektor pod znatnim pritiskom zbog rastućih troškova energije, osoblja i dodatnog financiranja vezanog uz pronalaženje kvalificirane radne snage, kao i izazova kako ostati konkurentan na međunarodnom tržištu.

“Uspjeh turizma u Austriji ne temelji se samo na brojkama, već na ljudima koji svakodnevno podržavaju ovu branšu. Oni rade dok su drugi na odmoru, fleksibilni su, opteretivi i vrlo angažirani”, naglasila je ministrica Schumann. Vladin cilj je Paketom pomoći turističkom sektoru zadržati dodatnu vrijednost u zemlji, osigurati buduće perspektive i dalje razvijati modernu, održivu turističku sliku o Austriji.

Kako su naveli govornici na Pressici, “posebno je u gospodarski izazovnim vremenima ključno rasteretiti tvrtke tamo gdje se zbog birokracije ne stvara dodatna vrijednost. Kako bi ostalo više vremena i resursa za kvalitetu usluga, goste i zaposlenike”.

Također je naglašeno da će Vlada do ljeta “razviti novu Nacionalnu turističku strategiju pod nazivom - Vizija T, provesti novu kampanju - Timski turizam - za podizanje imidža Austrije kao turističke zemlje, te osigurati poseban proračun za Zimske olimpijske igre 2026. u iznosu od milijun eura. Osim toga, modernizirati će se i strategija smještaja gostiju, uz veće digitalne pomake i kvalitetu podataka, kao preduvjeta za uvođenje digitalnog registra gostiju, razviti nacionalna strategija za kvalificirane radnike u turizmu, osnovati Fond za zaposlenike u turizmu, u koji će se godišnje izdvojiti 6,5 milijuna eura za usluge osposobljavanja i podrške, pojednostaviti označavanje cijena u smještajnim objektima itd.

“Turizam nije stvar lijepog vremena, već stvarni čimbenik dotične destinacije. Zato i ulažemo u njenu budućnost. S - Vizijom T - stvaramo novu sliku o austrijskom turizmu. Također u vrijeme Olimpijskih igara pokazujemo što Austrija može i ima ponuditi kao nacija zimskih sportova, čime zemlji donosimo dodatno priznanje”, rekla je državna tajnica za turizam Zehetner.

Državni tajnik za deregulaciju i debirokratizaciju Josef Schellhorn je rekao da je Austrija na “dobrom putu” dodavši: “Nakon reforme napojnica, kojom smo devet različitih propisa u devet austrijskih pokrajina zamijenili jedinstvenom paušalnom vrijednosti napojnice u cijeloj Austriji, i stvorili pravnu sigurnost, sada krećemo korak dalje u smjeru debirokratizacije turističkog sektora”.