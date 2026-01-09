Putujete u Austriju zimi ? Oprez, jer ove pogreške mogle bi vas stajati i do 10.000 eura

Nakon snježnog vala koji je zapljusnuo Hrvatsku i jugoistočnu i srednju Europu i Austrija sve više stenje pod snijegom i ledom. U petak je gusti snijeg iznenadio čak i Bečane. Zima i zimske (ne)prilike noćna su mora za mnoge vozače. Ujutro ulazak u automobil na niskim temperaturama, zaleđeni prozori, a zatim struganje snijega i leda s vjetrobranskog stakla, što nekima u rane jutarnje sate ide na živce.

Mnogi misle: ”Ne moram baš sve počisti, jer i mali dio očišćenog stakla je dovoljno da se vidi vani”. Za mnoge kobna greška, koja vas u Austriji može skupo stajati. Ako želite izbjeći probleme i velike kazne, trebali biste ujutro rezervirati malo više vremena za čišćenje auta od snijega i leda, piše austrijski dnevni list “Österreich” i u nastavku navodi popis grešaka koje bi vam mogle dobrano isprazniti džep ili kućnu blagajnu.

Prema austrijskim propisima svi prozori odnosno stakla moraju prije vožnje automobilom biti bez leda i snijega. To znači da vjetrobransko staklo, bočna, kao i stražnje staklo moraju biti očišćeni. Ako prekršite ovo pravilo, mogli bi ste se suočiti s velikom kaznom i do 10.000 eura, upozorava “Österreich”. Uz opasku da u slučaju da vam se dogodi prometna nesreća, mogli bi biti i osobno odgovorni i platiti nastale troškove.

Krov automobila također morate očistiti od snijega. Kao razlog se navodi otapanje snijega ili leda koji u tijeku vožnje klizi s krova i može ugroziti ostale sudionike u prometu. Ali to nije sve! Pustiti motor automobila više minuta da se na mjestu odnosno u praznom hodu zagrijava prije početka vožnje dok vi čistite led ili snijeg s krova, također je kažnjivo, upozorava Austrijski auto-moto klub (ÖAMTC) uz sljedeće obrazloženje: “Rad motora u praznom hodu dok je vozilo zaustavljeno, štetan je za okoliš i dovodi do ubrzanog trošenja motora”.

Navedeni prekršaji mogu rezultirati kaznama od 75 do 150 eura. U posebno ozbiljnim slučajevima moguće su kazne i do 10.000 eura, ističe list “Österreich”. Uz savjet: “Stoga je najbolje planirati malo više dodatnog vremena ujutro. To će vam ne samo pomoći da izbjegnete velike kazne, već će i osigurati vašu vlastitu sigurnost i sigurnost drugih na cesti”. U svakom slučaju korisno upozorenje ne samo za Austrijance nego i za Hrvate koji ovih dana kreću put Austrije na skijanje ili zimski odmor, ili su već tamo.