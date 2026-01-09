Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
SNJEŽNE I LEDENE (NE)PRILIKE

Putujete u Austriju zimi ? Oprez, jer ove pogreške mogle bi vas stajati i do 10.000 eura

Zagreb: Snijeg zabijelio zapadni dio grada
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/4
Autor
Snježana Herek
09.01.2026.
u 14:12

Ako želite izbjeći probleme i velike kazne, trebali biste ujutro rezervirati malo više vremena za čišćenje auta od snijega i leda

Nakon snježnog vala koji je zapljusnuo Hrvatsku i jugoistočnu i srednju Europu i Austrija sve više stenje pod snijegom i ledom. U petak je gusti snijeg iznenadio čak i Bečane. Zima i zimske (ne)prilike noćna su mora za mnoge vozače. Ujutro ulazak u automobil na niskim temperaturama, zaleđeni prozori, a zatim struganje snijega i leda s vjetrobranskog stakla, što nekima u rane jutarnje sate ide na živce.

Mnogi misle: ”Ne moram baš sve počisti, jer i mali dio očišćenog stakla je dovoljno da se vidi vani”. Za mnoge kobna greška, koja vas u Austriji može skupo stajati. Ako želite izbjeći probleme i velike kazne, trebali biste ujutro rezervirati malo više vremena za čišćenje auta od snijega i leda, piše austrijski dnevni list “Österreich” i u nastavku navodi popis grešaka koje bi vam mogle dobrano isprazniti džep ili kućnu blagajnu.

Prema austrijskim propisima svi prozori odnosno stakla moraju prije vožnje automobilom biti bez leda i snijega. To znači da vjetrobransko staklo, bočna, kao i stražnje staklo moraju biti očišćeni. Ako prekršite ovo pravilo, mogli bi ste se suočiti s velikom kaznom i do 10.000 eura, upozorava “Österreich”. Uz opasku da u slučaju da vam se dogodi prometna nesreća, mogli bi biti i osobno odgovorni i platiti nastale troškove

Krov automobila također morate očistiti od snijega. Kao razlog se navodi otapanje snijega ili leda koji u tijeku vožnje klizi s krova i može ugroziti ostale sudionike u prometu. Ali to nije sve! Pustiti motor automobila više minuta da se na mjestu odnosno u praznom hodu zagrijava prije početka vožnje dok vi čistite led ili snijeg s krova, također je kažnjivo, upozorava Austrijski auto-moto klub (ÖAMTC) uz sljedeće obrazloženje: “Rad motora u praznom hodu dok je vozilo zaustavljeno, štetan je za okoliš i dovodi do ubrzanog trošenja motora”. 

Navedeni prekršaji mogu rezultirati kaznama od 75 do 150 eura. U posebno ozbiljnim slučajevima moguće su kazne i do 10.000 eura, ističe list “Österreich”. Uz savjet: “Stoga je najbolje planirati malo više dodatnog vremena ujutro. To će vam ne samo pomoći da izbjegnete velike kazne, već će i osigurati vašu vlastitu sigurnost i sigurnost drugih na cesti”. U svakom slučaju korisno upozorenje ne samo za Austrijance nego i za Hrvate koji  ovih dana kreću put Austrije na skijanje ili zimski odmor, ili su već tamo.
FOTO U Zagrebu niknula 18+ snježna skulptura: 'Radio sam je otprilike tri sata...'
Zagreb: Snijeg zabijelio zapadni dio grada
1/17
Ključne riječi
Beč Austrija kazne čišćenje auti snijeg

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!