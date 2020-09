Više ljudi napadnuto nožem u Birminghamu. Policija pozvala građane na oprez

Više je ljudi ranjeno u napadima nožem u nedjelju rano ujutro u Birminghamu u središnjoj Engleskoj, objavila je u nedjelju ujutro policija."Možemo potvrditi da smo pola sata iza ponoći pozvani zbog napada nožem u središtu Birminghama", objavila je u tvitu policija.

"Odmah smo se odazvali zajedno sa službom hitne pomoći. Više napada nožem ubrzo nakon toga prijavljeno je na tom području."

BREAKING: Police have declared a major incident in Birmingham city centre after officers were called to reports of multiple stabbings.



The force said: "At this early stage it would not be appropriate to speculate on the causes of the incident."



