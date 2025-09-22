Višani s 2000 potpisa traže samostalno upravljanje vlastitim izvorima vode

Višani su jučer u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije predali peticiju Plan 42 s više od dvije tisuće potpisa stanovnika otoka Visa kojom traže da njihov otok zadrži samostalno upravljanje nad vlastitim izvorima vode. – Ustali smo u 4 ujutro da stignemo, a ministrica nije imala ni pet minuta za nas, ali vjerujemo da će se pronaći rješenje – rekao nam je Ivica Vitaljić, gradonačelnik Komiže, koji je na put u Zagreb krenuo s viškim gradonačelnikom Hrvojem Mratinićem i direktorom viškog Vodovoda Stipom Vojkovićem.

Podsjetimo, Višani se protive odluci Ministarstva prema kojoj bi se viško komunalno poduzeće trebalo pripojiti vodovodu otoka Brača unatoč tome što je jedini hrvatski otok koji ima vlastite izvore vode i nije spojen vodovodnom cijevi na kopno. Broj potpisa na peticiji predstavlja većinu punoljetnih stanovnika s prebivalištem na otoku i iznosi više od broja ljudi koji su izašli na lokalne izbore. Komiški gradonačelnik peticiju naziva referendumskom i ističe da su se Višani ujedinili oko pitanja vode bez obzira na političke preferencije. Konkretno, predstavnici lokalne zajednice kao i potpisnici peticije zahtijevaju da se za otok Vis osnuje posebno vodouslužno područje i odustane od pripajanja komunalcu otoka Brača. Prema Uredbi o uslužnim područjima – kojom se drastično reže broj vodoopskrbnih poduzeća u zemlji i koja je već izazvala brojne otpore diljem Hrvatske – Vis bi trebao pripasti vodouslužnom području zajedno s otocima Hvar i Brač sa samo 0,14 posto vlasničkog udjela u upravljanju vlastitim vodnim sustavom iako otok Vis sudjeluje u novom komunalnom trgovačkom društvu s oko 12 posto stanovnika, 12 posto prihoda i 11 posto isporučene vode.

– Država nije željela prebaciti naše glavno vodocrpilište Korita u imovinu viškog vodovoda pa je tako ispalo da je naš udio 0,14 posto, a ne stvarnih 12 posto, i da viški Vodovod vrijedi 3180 eura! A još je 2013. vrijednost poduzeća procijenjena na 20 milijuna kuna, a poslije smo napravili i odvodnju i pročišćivače za Vis i Komižu i renovirali vodocrpilište – kaže Vitaljić podsjećajući da Višani predlažu desalinizatore koji bi bili učinkovito i jeftino rješenje za dodatnu vodu jer ovaj otok ima izvore bočate vode s vrlo malo soli. Komiški gradonačelnik pohvalio je ministricu Mariju Vučković da je pokazala sluh za ovo rješenje te da kreće program desalinizacije za male jedinice lokalne samouprave poput viške.

Istodobno, iz Sutivana na Braču stigla je i službena potvrda da Brač neće prihvatiti prijedlog Ministarstva prema kojem bi Brač imao 50 posto poslovnog udjela, Hvar 40, a Vis deset, a Ivana Marković, gradonačelnica Supetra, samo je kratko komentirala da “do ovog trenutka nisu zaprimili usuglašeni stav jedinica lokalne samouprave otoka Hvara i Visa oko upravljačkih prava u tvrtki preuzimatelju Vodovod Brač d.o.o., kako je bilo dogovoreno na sastanku s predstavnicima Ministarstva i Hrvatskih voda u petak, pa se jedinice lokalne samouprave otoka Brača nemaju na što očitovati”.