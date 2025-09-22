Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIKUPILI 2000 POTPISA

Višani odlučni zadržati kontrolu nad vodom

storyeditor/2025-09-21/PXL_080725_135253693.jpg
Autor
Nataša Vlašić Smrekar
22.09.2025.
u 14:30

U samo četiri dana prikupili su gotovo 2000 potpisa peticijom, što je čak 55 posto svih punoljetnih stanovnika otoka i jednako je broju ljudi koji su izašli na posljednje izbore

Nekoliko stotina stanovnika otoka Visa okupilo se u subotu u gradu Visu prosvjedujući protiv pripajanja viškog komunalnog poduzeća vodovodu otoka Brača, izražavajući otpor odluci Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije prema kojoj bi Vis – jedini hrvatski otok koji ima vlastite izvore vode i nije spojen vodovodnom cijevi na kontinent – prestao upravljati vlastitim vodnim resursima. U samo četiri dana Višani su prikupili gotovo 2000 potpisa peticijom Plan 42, što predstavlja većinu, čak 55 posto svih punoljetnih stanovnika s prebivalištem na otoku i jednako je broju ljudi koji su izašli na posljednje lokalne izbore, kad je zabilježena najveća izlaznost u povijesti.

Ključne riječi
Komiža peticija Vodovod Vis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još