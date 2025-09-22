Višani odlučni zadržati kontrolu nad vodom

Nekoliko stotina stanovnika otoka Visa okupilo se u subotu u gradu Visu prosvjedujući protiv pripajanja viškog komunalnog poduzeća vodovodu otoka Brača, izražavajući otpor odluci Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije prema kojoj bi Vis – jedini hrvatski otok koji ima vlastite izvore vode i nije spojen vodovodnom cijevi na kontinent – prestao upravljati vlastitim vodnim resursima. U samo četiri dana Višani su prikupili gotovo 2000 potpisa peticijom Plan 42, što predstavlja većinu, čak 55 posto svih punoljetnih stanovnika s prebivalištem na otoku i jednako je broju ljudi koji su izašli na posljednje lokalne izbore, kad je zabilježena najveća izlaznost u povijesti.
slavi 46. rođendan
FOTO Maja Šuput tijekom karijere dosta se promijenila, pogledajte kako je izgledala prije više od 20 godina
4
BILA JE POJAM TV NOVINARSTVA
FOTO Gdje je nekad najpopularnija HRT-ovka? Evo kako danas izgleda novinarka koja s kolegom ima troje djece
Apsolutni hit