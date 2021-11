Vinkovčanin zadobio višestruki prijelom lubanje na slavlju: 'Doslovno su mi skakali po glavi'

Prošloga vikenda navodno je umalo došlo do tragedije na proslavi rođenja djeteta u Starim Jankovcima kod Vinkovaca kada je 28-godišnji Ivan Andrijanić naručio glazbenu želju, a dobio višestruki prijelom lubanje.

- Na zabavi nas je bilo tridesetak. U društvu su se osim nas, Vinkovčana i Novoselaca, našli i dečki srpske nacionalnosti iz Srijemskih Laza, mjesta u kojem živi rođak koji je slavio rođenje djeteta, priča za portal Vinkulja.hr Ivan.

Kako je nastavio priču, cijelo su vrijeme puštali glazbu preko YouTubea, a u jednom trenutku su ga pitali ima li on glazbenu želju, na što je on rekao da bi htio pjesmu Miroslava Škore.

Umjesto pjesme, kaže kako su krenule provokacije.

- Upitali su me sarkastično hoću li možda da mi puste Thompsona, na što sam, osjećajući napetost, odgovorio kako nema potrebe, da možemo i dalje slušati cajke koje su tijekom večeri uglavnom bile na repertoaru. Pretpostavljam kako je to bio okidač za ono što se dogodilo kasnije, jer večer je prije toga bila potpuno pitoma, govori Vinkovčanin.

- Samo sam osjetio udarac u glavu, uspio sam vidjeti momka iz Srijemskih Laza koji me prvi udario. Pao sam na pod, uspio sam vidjeti još dvojicu koja su me udarali. Doslovno su mi skakali po glavi i tko zna kako bi sve završilo da me od sestrične suprug nije zaštitio svojim tijelom, pri čemu je i sam zadobio ozljede. Nakon što su me iscipelarili od sestrične suprug i ja pokušali smo izići iz tog objekta i u tom trenutku naišao je brat od rođaka koji je organizirao proslavu, stavio nas je u auto i odvezao u vinkovačku bolnicu, priča.

Ivan je zbog ozljeda podvrgnut četirima operacijama glave, a policija istražuje slučaj.

