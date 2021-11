Drama u Splitu: Razvaljena vrata pekare, policija našla muškarca s posjekotinama

Prava drama odvijala se u večernjim satima u subotu u Ulici Domovinskog rata u Splitu. Sve je bilo puno policije, a stiglo je i vozilo hitne pomoći.

"Oko 22.40 sati zaprimili smo dojavu da je u Ulici Domovinskog rata došlo do sukoba. Navodno je došlo do sukoba nekoliko osoba malo dalje od pekare, a zatim je muškarac došao do pekare i razbio staklo. Unutra je bilo dvoje kupaca, ostali su unutra od straha. Policija je odmah upućena na mjesto događaja gdje su zatekli muškarca koji je imao posjekline od stakla. Odbio je liječničku pomoć te je priveden u službene prostorije. Provest ćemo mjere i radnje”, kazala je za Dalmacija Danas glasnogovornica splitske Policijske uprave Antonela Lolić.

Navodno je došlo do sukoba troje ljudi, no muškarac koji je završio u policijskoj postaji jedini je od aktera koji je zatečen na mjestu događaja.