Vilu koja je koštala 270 eura, u listopadu ćete platiti svega 85 eura za noć

U sezoni tijekom koje su hrvatski turistički domaćini uspjeli izvući praktički svako drugo od rekordnog lanjskog broja noćenja domaći su gosti bili nikad važniji. Od početka godine do jučer unutar Hrvatske turistički je putovalo 1,4 milijuna hrvatskih građana, a pri tom su ostvarili 10,2 milijuna noćenja i respektabilnih 84 posto prošlogodišnjih rezultata.

Domaći gosti za posezonu

S obzirom na oseku stranaca, koja je druge mediteranske zemlje pogodila i snažnije nego Hrvatsku, na domaće goste ove godine otpada čak 20 posto ukupnog turističkog prometa. Iako se Jadran ispraznio, sezona još nije gotova. U Hrvatskoj je još uvijek oko 120.000 turista, od čega 35.000 domaćih, a očekuje se da dodatni impuls posezonskim putovanjima u listopadu da i projekt Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice “Tjedan odmora vrijedan”. Tijekom desetak dana, točnije od 16. do 25. listopada, na popustu do čak pedeset posto naći će se cijeli niz turističkih usluga: od smještaja, ponude restorana, ulaza u nacionalne i parkove prirode, muzeje, galerije..., pa do prijevoza.

Hrvatske željeznice, recimo, među prvima su se uključile u akcija koja bi inače trebala postati tradicija tijekom proljeća i jeseni, a možda, kako je nedavno najavila ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, čak i u većem dijelu godine. Prijave turističkih domaćina i drugih pružatelja usluga obuhvaćenih akcijom primaju se sve do 15. listopada. Mnogi ne čekaju zadnji dan pa već znaju da će dani od 16. do 25 listopada biti “rezervirani” za domaće goste. Iako, naravno, neće biti diskriminacije ni prema strancima koji naiđu tih dana. Očekuje se da će “Tjedan odmora vrijedan” produžiti posezonu i pokrenuti tisuće naših građana na neko lijepo putovanje od nekoliko dana ili barem jednodnevni izlet, ručak i slično. U akciju se uključuju i oni koji već imaju cjelogodišnji turizam. U turističkom naselju Fenomen Plitvice, recimo, ne kriju da se domaćim posebno vesele.

– Domaći gosti obilježili su nam predsezonu, do lipnja su činili 90 posto gostiju, a i tijekom srpnja i kolovoza bilo ih je nešto više nego inače – kaže Jela Bućan, upraviteljica malog plitvičkog resorta u kojem su zbog koronakrize ove godine cijene snizili 40-ak posto.

– Domaćih je gostiju bilo više zahvaljujući upravo tim pristupačnijim cijenama. I mogu vam reći da nam je svima zbog toga bilo drago. Naši su ljudi ugodni gosti, dosta je bilo i obitelji s djecom, a iz svega su proistekli i neki vrlo prijateljski odnosi. Mi smo se pomirili s padom prihoda koji je u odnosu na lani veći od pada broja gostiju, a u “Tjedan odmora vrijedan” uključujemo se kako bismo dali doprinos da Plitvice budu za naše građane pristupačniji. Šteta je da naš čovjek ne vidi ljepote koje ovdje imamo – kaže naša sugovornica.

Vila za sedmero – 75 eura

U slučaju ovog resorta s četiri zvjezdice to će konkretno značiti da će se, recimo, apartman za dvoje, u kojem je ljetos noćenje bilo 130 eura, u tjednu od 16. do 25. listopada moći dobiti za 75 eura. Usput rečeno, u tom će tjednu i ulaznica u NP Plitvička jezera imati upola nižu cijenu. Kao, recimo, i seoski turizam Casa Rustica te Vila Božac nedaleko od Vodnjana. Razlika je poprilična. Vila za sedmero koja se ljetos u špici punila za 270 eura i u kojoj je noćenje sada 190 eura, u “Tjednu odmora vrijednom” imat će cijenu od 85 eura.

– U špici su nam gotovo 90 posto gostiju činiji Nijemci, ali u predsezoni je bilo neuobičajeno puno domaćih. Očekujemo ih i sada, iz Zagreba, Rijeke...., da dođu za vikend, na duže ili i cijeli tjedan. Istra ima potencijala za cjelogodišnji turizam i, tko dođe u listopadu, neće biti razočaran – kaže Sandra Božac, vlasnica Casa Rustice i Vile Božac.