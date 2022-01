Vijeće FPZG-a odbilo Grlića Radmana: Neće dobiti titulu docenta, godinama je znanstveno neaktivan

Na Fakultetskom vijeću zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti jučer se raspravljalo i glasalo o prijedlogu imenovanja tročlanog stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno nastavno zvanje naslovnog docenta u području društvenih znanosti, polje politologije, na kolegiju "Neutralnost u međunarodnim odnosima".

Iako nije bilo navedeno o kome se radi, kako smo doznali, već na početku te točke dnevnog reda netko od članova Fakultetskog vijeća kazao je da se tu radi o samo jednom kandidatu, Gordanu Grliću Radmanu, ali da je on znanstveno posve neaktivan te da bi netko postao docent prvo mora biti izabran u zvanje znanstvenog suradnika.

Na to je odgovoreno da je Grlić Radman već prije izabran u to znanstveno-suradničko zvanje. No, neki su opet inzistirajući ponovili da Grlić Radman u posljednjih pet godina nije imao nikakve objavljene znanstvene radove.

Na kraju je glasanje završilo tako da prijedlog za osnivanjem tog povjerenstva, koje bi se trebalo baviti izborom Grlića Radmana, nije prošao jer je bilo više onih koji su glasali "protiv" i onih koji su ostali "suzdržani" nego onih koji su bili "za" osnivanje povjerenstva.

Inače, titula naslovnog docenta ne omogućava radno mjesto, već omogućava samostalno držanje kolegija i, prema onome što doznajemo, očito se htjelo da Grlić Radman preuzme kolegij "Neutralnost u međunarodnim odnosima", a da bi se mogao držati taj kolegij potrebno je da ima zvanje docenta.

Iz svega proizlazi da je predloženo osnivanje povjerenstva koje bi Grliću Radmanu, nakon propisane procedure, omogućilo predavanje navedenog kolegija, no Fakultetsko je vijeće osnivanje takvog povjerenstva - odbilo.

