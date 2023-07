'Vidio sam sina ranjene žene kako ju vodi ispod ruke, rekao je: Ovaj je budala, ranio mi je mater'

Život je izgubila 45-godišnja žena, a još su četiri osobe teško ozlijeđene u mahnitom pohodu 58-godišnjeg Neđada Fetića (58) zvanog Bracan u subotu navečer u Capraškim Poljanama u Kanaku. Bracan je u njih pucao iz kalašnjikova.

Ozlijeđen i vatrogasac

Anesteziologinja u sisačkoj bolnici Milena Strižak izjavila je novinarima kako je dvoje najteže ozlijeđenih zbog teških ozljeda trbuha životno ugroženo. – Obje su osobe na respiratoru. Jedan pacijent je budan, pri svijesti, a drugi je lošije, ali oba su još uvijek životno ugrožena – rekla je dr. Strižak dodajući kako druga dvojica teško ozlijeđenih nisu više životno ugrožena, dok su preostali lakše ozlijeđeni pacijenti pušteni kućama.

U pohodu koji je započeo oko 20 sati Bracan je izazvao i požar na tri kuće i dva automobila u kojem su dvije kuće i automobil potpuno izgorjeli. Tijekom gašenja požara jedan vatrogasac lakše je ozlijedio koljeno pri rušenju zabatnog zida, a još su dvije osobe, uključujući dijete, lakše ozlijeđene dok su bježale s mjesta pucnjave. Počinitelj je uhićen u 00.50 sati u nedjelju u sisačkoj Ulici kneza Domagoja, a doznajemo da je imao rodbinu u toj ulici te se vjerojatno nije slučajno zatekao tamo, dva kilometra od mjesta zločina u Kanaku.

– Počinitelj nije bio otprije poznat policiji, odnosno događaji koji su obuhvaćali njega nisu upućivali na to da bi bio spreman počiniti takvo kazneno djelo. Događaji otprije 20 godina bili su beznačajni u smislu pozornosti koju je policija trebala poklanjati i ništa nije upućivalo da bi on mogao počiniti ovakvo kazneno djelo. Riječ je o prekršaju iz domene ilegalnog držanja oružja prije više od 20 godina. Tada je obavljena pretraga i oduzet mu je pištolj – rekao je voditelj Službe kriminalističke policije Policijske uprave sisačko-moslavačke Igor Pasanec na izvanrednoj tiskovnoj konferenciji dodajući kako njegovo ponašanje nakon toga “nije bilo od interesa policiji”.

No od susjeda doznajemo kako je unazad nekoliko godina Neđad prijavljivan i od policije za fizičke sukobe i prijetnje susjedima , uključujući i osobe koje je uzeo za metu u subotu. Policija to nije spomenula, ali rekla je da 58-godišnjak nije bio pod utjecajem alkohola, no da se ponašao “čudno”.

Desetak minuta užasa

I dok susjedi koji su s Neđadom bili u kontaktu kažu da je bio problematičan, dotle drugi s njim kontakta imali nisu, no priuštio im je strah i besanu noć. – Čula se samo pucnjava, nisam znao što je stvarnost, a što nije. Trajalo je desetak minuta, meni je zvučalo kao nešto jače od kalašnjikova. Zatvorio sam se u kuću, zaključao se i nisam izlazio. Ja sam inače klaustrofobičan pa sam sjedio ovdje. Gledao sam kako gore te kuće. Ja ga ne znam i nisam s njim imao ikakvih problema – kazao je Drago Modrić kojeg obraslo manje polje dijeli od ulice u kojoj se sve događalo.

Poznavao je, kaže, ustrijeljene. – Sjedio sam i čuo pucanj. Vidio sam samo sina ranjene kako je vodi ispod ruke i kaže: “Ovaj je budala, ranio mi je mater, ne znam što mu je.” Sjeli su u automobil i odvezli je u bolnicu – ispričao je Modrić dodajući kako osjeća olakšanje sada kada zna da je napadač pritvoren.

