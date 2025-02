VIDEO Žena se snimila iz prevrnutog aviona u Torontu, visjela je naglavačke: 'O moj Bože'

Zrakoplov tvrtke Delta imao je nesreću u međunarodnoj zračnoj luci Toronto Pearson u ponedjeljak pri čemu je ozlijeđeno osam ljudi, rekli su dužnosnici, a televizija CBC javila je da se zrakoplov prevrnuo pri slijetanju. Od osam ozljeda, jedna je kritična, a ostale su bile blage do umjerene, rekao je dužnosnik regionalne bolničarske službe Lawrence Saindon. Jedna putnica čak je snimila prve trenutke nakon nesreće, dok je još ostala visjeti zavezana u zrakoplovu koji se preokrenuto u nesreći.

Passenger trapped upside down inside Delta Airlines plane in Toronto. pic.twitter.com/d64DCoOBcR

- Upravo sam bila u avionskoj nesreći, o moj Bože - kazala je šokirano. Uz to, objavljena je i snimka nadzornih kamera koja pokazuje trenutak kada je srušio avion i zapalio pri slijetanju.

Miraculous that all 80 passengers survived today's crash-landing in Toronto. pic.twitter.com/Iu249zQUvq