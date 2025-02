VIDEO Nesreća u zračnoj luci u Torontu: Avion se preokrenut prilikom slijetanja, više ozlijeđenih

Zrakoplovna nesreća u međunarodnoj zračnoj luci Toronto Pearson u ponedjeljak pokrenula je akciju hitnih službi i policijskih vlasti, izvijestio je CTV News pozivajući se na lokalnu policiju. Zračna luka Pearson u Torontu priopćila je da je upoznata s incidentom u kojem je sudjelovao zrakoplov Delta Airlinesa koji je stigao iz Minneapolisa, te da hitne ekipe reagiraju. Prema informacijama Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA), u zrakoplovu na letu 4819, koji je operirao Endeavor Air, nalazilo se 80 putnika i članova posade. Svi su uspješno evakuirani.

Peel Regional Paramedic Services potvrdio je za CBS News da je 15 ozlijeđenih prevezeno u bolnicu. Među njima su jedno dijete i dvoje odraslih u kritičnom stanju, dok su ostali putnici zadobili lakše do umjerene ozljede. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije koje prikazuju preokrenuti zrakoplov. Meteorolozi su potvrdili da su u trenutku nesreće u Torontu vladali teški zimski uvjeti. Zabilježena je jaka mećava, vidljivost je bila smanjena na svega 10 kilometara, a vjetrovi su puhali brzinom od 32 km/h, s udarima do 60 km/h. Temperature su bile znatno ispod ništice, oko -8°C.

Kanadski Odbor za sigurnost prometa (TSB) potvrdio je da je poslao istražiteljski tim kako bi utvrdio okolnosti nesreće. "Prema prvim informacijama, nema smrtnih slučajeva. Nekoliko putnika s ozljedama prevezeno je u bolnice. Naš primarni fokus je briga o pogođenima," navodi se u priopćenju kompanije.

