Ovo postaje najvažniji nenaseljeni otok u svijetu, prvi put će se ovdje provoditi ovakvo testiranje

Japan se priprema za testiranje blata bogatog rijetkim zemnim elementima s morskog dna u blizini udaljenog otoka Minamitorishima, što je dio šireg nastojanja Tokija da smanji svoju ovisnost o Kini. Rijetki zemni elementi ključni su za proizvodnju širokog spektra modernih tehnologija, uključujući baterije za električna vozila (EV), mikročipove, borbene zrakoplove i napredne radarske sustave.

Kina čini otprilike dvije trećine globalne proizvodnje rijetkih zemnih elemenata i pokazala je spremnost da iskoristi tu dominaciju kao oružje, ograničavajući izvoz ranije ove godine kao odmazdu za povećanje carina koje je predsjednik Donald Trump uveo toj zemlji.Sjedinjene Države i njihovi pacifički saveznici – uključujući Japan i Australiju – obvezali su se na povećanje proizvodnje rijetkih zemnih elemenata, a Trump je ove godine osigurao nekoliko novih sporazuma. Međutim, očekuje se da će napredak biti postupan i mogu proći godine prije nego što ti napori značajno promijene globalne lance opskrbe.

Rudarski radovi trebali bi započeti u veljači u blizini Minamitorishime, nenaseljenog otoka 1890 kilometara od Tokija i najistočnijeg japanskog otoka. Operacija, planirana od 11. siječnja do 14. veljače, testirat će opremu za dubokomorsko rudarenje kako bi se utvrdilo može li se dnevno izvući 350 metričkih tona blata bogatog rijetkim zemnim elementima s dubine od oko 6000 metara (gotovo 20 000 stopa), citirali su lokalni mediji Shoichija Ishiija, direktora platforme japanskog kabineta za inovativni pomorski razvoj, tijekom konferencije za novinare prošlog utorka, piše Newsweek. Morska voda bit će odvojena od blata na Minamitorishimi prije nego što se pošalje na japansko kopno na daljnje odvajanje i rafiniranje. Procjene utjecaja na okoliš provodit će se kontinuirano na morskom dnu i na brodu rudarskog broda.

Ovo će biti prvi pokušaj na svijetu da se testira izvedivost podizanja blata s dubokog morskog dna posebno za odvajanje i rafiniranje elemenata rijetkih zemalja. Ishii je rekao da je japanska vlada potrošila otprilike 40 milijardi jena (256 milijuna dolara) na inicijativu od 2018. godine. Ishii je također izjavio da su kineski ratni brodovi uočeni kako ulaze u vode uz otok u lipnju dok je japanski istraživački brod provodio istraživanja.

„Osjećamo snažan osjećaj krize jer su poduzete takve zastrašujuće akcije, unatoč tome što su naše aktivnosti ograničene na istraživanja resursa morskog dna unutar naše IEZ (isključive ekonomske zone)“, rekao je. „Jedna od naših misija je izgraditi lanac opskrbe kako bismo osigurali stabilnu opskrbu mineralima bitnim za industriju.“, rekao je Shoichi Ishii.

Japanski premijer Sanae Takaichi rekao je tijekom konferencije za novinare 17. prosinca: „Jačanje otpornosti naših lanaca opskrbe, uključujući i rijetke zemlje, pitanje je od velike hitnosti.“ Ako se pokus pokaže uspješnim, rudarska operacija u punom opsegu mogla bi započeti već u veljači 2027. Krajem listopada, Takaichi i Trump postigli su dogovor tijekom posjeta potonjeg Japanu. U okviru tog sporazuma, saveznici su se obvezali na suradnju u vađenju, skladištenju i ulaganju u kritične lance opskrbe mineralima, iako sporazumu nedostajale su pojedinosti o financijskim obvezama.