Europljani progledali, shvatili su da su Amerikanci opasni: 'Naš američki san je mrtav. Trump ga je ubio'

Američki predsjednik Donald Trump istaknuo je kako nove carine, kojima je prijetio pojedinim europskim državama, više nisu potrebne te je isključio uporabu vojne sile za stjecanje Grenlanda. Iako je to mnogima u Europi olakšanje, šteta je učinjena u smislu da je povjerenje u SAD trajno uništeno. Kako navodi Welt, europske vlade došle su do gorke spoznaje da su Amerikanci sada zli. Prema izjavama nekoliko europskih diplomata, čini se da ta procjena prevladava u gotovo svim europskim prijestolnicama.

Unatoč Trumpovoj izjavi da je postignut dogovor i da neće uvoditi carine, osjećaj strepnje i dalje postoji. Ambicije američkog predsjednika u vezi s Grenlandom, uključujući i njegove prijetnje vojnom silom, uzdrmale su povjerenje mnogih europskih šefova država i vlada. Trumpov nastup u Davosu, gdje je otok nazvao "našim teritorijem", nije pridonio smirivanju. Europske vlade njegove posljednje tvrdnje, zbog oštrine njegovog jezika prema Europi u cjelini, nisu protumačile kao popuštanje, rekla su dva diplomata.

Faza smirivanja je gotova, a vrijeme je da se suprotstavimo Trumpu, rekao je Anders Fogh Rasmussen, bivši glavni tajnik NATO-a i bivši danski premijer za BBC Radio. Jedan europski diplomat je kazao: "Naš američki san je mrtav. Donald Trump ga je ubio.“ Francuski predsjednik Emmanuel Macron u svom je govoru u Davosu kazao kako Europa posjeduje vrlo snažne instrumente te da ih mora koristiti "ako nas ne poštuju i ako se ne poštuju pravila igre“.

Trenutak kada je američki predsjednik u subotu zaprijetio carinama bio je točka kada je podjela postala stvarna, prema jednom od europskih diplomata. "Mislim da će njegov današnji govor u većini, ako ne i u svim prijestolnicama, dati povod za razmišljanje - s carinama ili bez njih", komentirao je drugi. Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, u svom je govoru istakla: "Svijet se trajno promijenio. Moramo se mijenjati s njim.“

Procjena da SAD više nije toliko pouzdani saveznik postupno se nametnula, a sve je kulminiralo retorikom o preuzimanju Grenlanda. Naglo urušavanje ugleda SAD-a posebno teško pogađa Dansku. Trump je zemlju u Davosu nazvao "nezahvalnom“, a u Kopenhagenu su šokirani njegovim ponašanjem s obzirom na to da je Danska desetljećima bila jedan od najprijateljskijih američkih saveznika. Zemlja je slala trupe u podršku SAD-u u neka od najopasnijih područja na Bliskom istoku te pretrpjela posebno visoke gubitke. "Toliko nas je studiralo u SAD-u, svi smo htjeli ondje raditi“, rekao je jedan danski vladin dužnosnik. "Ovo je čista izdaja.“