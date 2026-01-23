Naši Portali
NAPAD DRONOVIMA I RAKETAMA

Ruske snage napale dva grada u jugoistočnoj Ukrajini

Aftermath of a Russian missile attack in Kryvyi Rih
Foto: State Emergency Service of Ukrai
VL
Autor
Marija Bakula/Hina
23.01.2026.
u 07:58

U industrijskom gradu Krivij Rih, rodnom mjestu predsjednika Volodimira Zelenskog u Dnipropetrovskoj regiji, u kombiniranim ruskim napadima dronovima i raketama ozlijeđeno je 13 osoba, uključujući četvero djece

Ruske snage u četvrtak su izvršile napade dronovima i raketama na dva grada u jugoistočnoj Ukrajini u kojima je jedna osoba poginula, a više od dvadeset ozlijeđeno, izvijestili su u petak lokalni dužnosnici. Guverner regije Zaporižja rekao je u objavi na Telegramu da su ruske snage izvele četiri napada na grad Komišuvaha, usmrtivši jednu osobu i ozlijedivši njih 10. U napadu je oštećeno nekoliko obiteljskih kuća.

U industrijskom gradu Krivij Rih, rodnom mjestu predsjednika Volodimira Zelenskog u Dnipropetrovskoj regiji, u kombiniranim ruskim napadima dronovima i raketama ozlijeđeno je 13 osoba, uključujući četvero djece, rekao je u objavi na Telegramu čelnik vojne uprave tog grada Oleksandr Vilkul. U napadima su pogođene stambene zgrade, škole i strateška infrastruktura.

"Glavno je da su svi preživjeli", napisao je Vilkul, dodavši da je šest osoba, uključujući ozlijeđenu djecu, smješteno u bolnicu. Reuters nije mogao neovisno potvrditi da su se napadi dogodili, a ruski dužnosnici nisu komentirali situaciju.

Ključne riječi
rat u Ukrajini

