VIDEO Zagrepčani u strahu zbog ovih muškaraca: Snimljeni su kako se 'motaju' po zgradi i osluškuju stanove

Zagrepčani su upozorili svoje susjede na sumnjive muškarce koji su snimljeni kako se "motaju" po zgradi. Naime, na društvenoj mreži Facebook objavljena je snimka nadzorne kamere na kojoj se vide dvojica muškaraca koji gledaju kroz špijunke i, kako se čini, osluškuju ima li koga po stanovima.

"Lopovi izviđaju za potencijalne provale, snimljeni su i prijavljeni policiji. Ovo je bilo u Sigetu, ovaj prvi je viđen i u Travnom", objavljeno je na Facebooku. U Sigetu, gdje su muškarci snimljeni, ništa nije ukradeno, no stanari se boje da bi mogli postati meta provalnika.

"Policijski službenici nadležne VI. policijske postaje Zagreb u ponedjeljak 22. rujna u popodnevnim satima, temeljem dojave zaprimljene putem aplikacije 'MUP Sigurnost i povjerenje', izašli na mjesto događaja odnosno u stambenu zgradu u Ulici Siget u Zagrebu. Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju", potvrdili su za 24sata iz Policijske uprave zagrebačke.