ZAVRŠIO KOD SUCA

Pijan vozio automobil bez tablica, nije bio vezan, vrijeđao policajce... kažnjen s 3210 eura

Zagreb: Policija provodi provjeru alkohola kod vozača povodom Martinja
Zeljko Hladika/PIXSELL
Ivana Jakelić
23.09.2025.
u 08:17

Sud je okrivljenika proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom od 3.210 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca.

Vozio je bez da je bio vezan sigurnosnim pojasom, automobil mu nije imao tablice i policija ga je zaustavila čim ga je uočila, a on im je onda odbio dati dokumente na uvid te ih je još i izvrijeđao. Sve navadno stavlja se na teret 43-godišnjaku koji je 20. rujna u 1.45 zaustavljen u Donjoj Bistri.

Čima ga je policija zaustavila počeo ih je vrijeđati kroz prozor, da bi im potom odbio dati vozačku dozvolu i osobnu iskaznicu na uvid. Policajci su ustanovili i da je vidno alkoholiziran jer je govorio nerazgovijetno. Odbio je ponuđeno testiranje na alkohol i droge te uzimanje urina radi analize. Uhićen je i zadržan u posebnoj prostoriji dok se nije rastrijeznio nakon čega je doveden na Općinski sud u Novom Zagrebu. Policija je u optužnom prijedlogu predložila da ga se kazni novčanom kaznom od 2.230 eura i da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Sud je okrivljenika proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom od 3.210 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca.
Ključne riječi
policija alkohol

