SKRIVIO PROMETNU NESREĆU

FOTO Pijani vozač naletio na zaštitne stupiće u Zagrebu, policija otkrila da nije ni smio voziti

Pod utjecajem alkohola i s poništenom vozačkom skrivio prometnu nesreću
VL
Autor
Vecernji.hr
23.09.2025.
u 11:58

Policija je utvrdila da je 39-godišnjak upravljao vozilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prethodno prikupljenih negativnih bodova

Pod utjecajem alkohola i s poništenom vozačkom dozvolom, 39-godišnjak je u nedjelju navečer skrivio prometnu nesreću u Zagrebu. Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, muškarac je oko 21.50 sati pod utjecajem alkohola 1.61 g/kg u organizmu upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka kolnikom Čučerske ceste u smjeru juga.

Dolaskom do kućnog broja 339, dodaje policija, nije se kretao sredinom obilježene kolničke trake, već je desnim dijelom vozila prešao prema desnom rubu kolnika gdje je prednjim dijelom vozila naletio na zaštitne stupiće, a potom na iskop, uslijed radova na nogostupu.

Policija je utvrdila da je 39-godišnjak upravljao vozilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prethodno prikupljenih negativnih bodova. Uhićen je te smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a potom doveden na nadležni prekršajni sud. Određeno mu je zadržavanje do 15 dana nakon čega je doveden u Zatvor u Zagrebu, dok se prekršajni postupak nastavlja.
Pukla vam je guma na autocesti? Ovi koraci vam mogu spasiti život, a postoje stvari koje nikako ne smijete napraviti
