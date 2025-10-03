Naši Portali
NISU MU OSIGURALI MJESTO

VIDEO Vučić se ponovno izblamirao: Nije imao gdje sjesti, okretao se po dvorani, na kraju potrgao stolicu

03.10.2025.
u 07:02

Vučić je zbunjeno kružio dvoranom i tražio gdje bi mogao sjesti

Na međunarodnim summitima protokol zna biti neumoljiv, a srpski predsjednik Aleksandar Vučić i ovoga je puta ostao bez pravog mjesta pod svjetlima reflektora. Umjesto počasne pozicije među svjetskim liderima, u Kopenhagenu ga je, piše Nova.rs, dočekala gotovo pa groteskna scena.

Na okupljanju lidera u danskoj prijestolnici Vučić se našao u situaciji da nema ni stolicu za sjesti. Zbunjeno je kružio dvoranom, pogledom tražeći pomoć, ali nitko od organizatora nije mu priskočio. Pokušaj da zauzme mjesto jednog vojnog časnika brzo je zaustavljen – stolica je, jasno, bila rezervirana.

Nakon kratke improvizacije, stigla mu je mala stoličica s preklopnim stolićem, nalik školskoj klupi. No ni to nije prošlo bez neugodnosti – pri pokušaju da se smjesti, predsjednik Srbije nespretno je prevrnuo konstrukciju, pa se scena pretvorila u pravi protokolarni gaf. Na kraju je ipak ostao u toj skromnoj stoličici, jer boljeg rješenja nije bilo.

Cijeli incident izazvao je val komentara, a među onima koji su reagirali bio je i srbijanski diplomat Borko Stefanović. „Stalna blamaža i nevjerojatan propust našeg protokola. Nije ni smiješno, jer oni vode i uništavaju Srbiju 13 godina“, poručio je putem društvenih mreža.

 
Aleksandar Vučić

