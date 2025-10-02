Naši Portali
SUSRELI SE NA SUMMITU

Vučić iz Kopenhagena: Razgovarao sam i s Plenkovićem, on razumije težinu situacije

Beograd: Aleksandar Vučić primio je šefa Delegacije Europske unije u Republici Srbiji Emanuelea Ziofrea
Foto: L.L./AtaImages/PIXSELL/ilustracija
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
02.10.2025.
u 09:18

Vučić kaže da je razgovarao s našim premijerom o američkim sankcijama protiv Naftne industrije Srbije

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nalazi se u Kopenhagenu gdje je i naš premijer Andrej Plenković, a obojica sudjeluju na summitu Europske političke zajednice. Vučić je otkrio kako je razgovarao s našim premijerom o američkim sankcijama protiv Naftne industrije Srbije (NiS). 

– Pričao sam sa hrvatskim premijerom još sinoć i on razumije težinu pozicije u kojoj se Srbija nalazi. Poslije određenog vremena vi de facto ostajete bez rafinerije. To je pitanje i financijskih sankcija. Imamo uspješnu domaću banku, to je Poštanska štedionica, imamo i druge domaće privatne banke koje rade s NiS. Nitko ne želi riskirati američke sankcije. Ne možete zbog jedne kompanije izgubiti sve banke. Bit će mnogo problema, ali to ćemo riješiti. Ovdje koliko možete razgovarate, nadležni su Rusi i Amerikanci – rekao je Vučić, piše B92. 

Vučić je jutros izjavio da će se država pobrinuti za uredno opskrbljivanje naftom. – Ono što me brine jest NIS i sankcije NIS-u od 8. listopada, a ono što vam želim poručiti jest da ćemo se pobrinuti da Srbija ima uredno opskrbljivanje svim naftnim derivatima i da građani Srbije dobro žive – rekao je Vučić. 
DK
Dr.KarlosVonSalzberg
10:05 02.10.2025.

Neka otvori arhive JNA. Hrvati još traže tijela više od 1700 ljudi. Neka priznaju svoje gnjusne zločine Nakon toga se sa Srpskom državom može razgovarati.

ML
mladen111
11:13 02.10.2025.

Vučiću, a tako si bio sretan kad ti je zadnji put Trump poklonio kemijsku. Nemoj sad biti nezahvalan

Avatar JustWatchMe
JustWatchMe
13:55 02.10.2025.

Putin može, da hoće, fiktivno prodati NIS Srbiji, pa ga poslije vratiti (ako su odnosi kakvi Vučić tvrdi da jesu). Pravo je pitanje zašto to ne želi?! Koliki im je Putin prijatelj vidi se i iz tog što će ih prije vidjeti smrznute ili bankrotirane, nego popustiti uzde "prijateljskoj Srbiji" koja mu se uzalud ulizuje desetljećima.

