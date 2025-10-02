Vučić iz Kopenhagena: Razgovarao sam i s Plenkovićem, on razumije težinu situacije

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nalazi se u Kopenhagenu gdje je i naš premijer Andrej Plenković, a obojica sudjeluju na summitu Europske političke zajednice. Vučić je otkrio kako je razgovarao s našim premijerom o američkim sankcijama protiv Naftne industrije Srbije (NiS).

– Pričao sam sa hrvatskim premijerom još sinoć i on razumije težinu pozicije u kojoj se Srbija nalazi. Poslije određenog vremena vi de facto ostajete bez rafinerije. To je pitanje i financijskih sankcija. Imamo uspješnu domaću banku, to je Poštanska štedionica, imamo i druge domaće privatne banke koje rade s NiS. Nitko ne želi riskirati američke sankcije. Ne možete zbog jedne kompanije izgubiti sve banke. Bit će mnogo problema, ali to ćemo riješiti. Ovdje koliko možete razgovarate, nadležni su Rusi i Amerikanci – rekao je Vučić, piše B92.

Vučić je jutros izjavio da će se država pobrinuti za uredno opskrbljivanje naftom. – Ono što me brine jest NIS i sankcije NIS-u od 8. listopada, a ono što vam želim poručiti jest da ćemo se pobrinuti da Srbija ima uredno opskrbljivanje svim naftnim derivatima i da građani Srbije dobro žive – rekao je Vučić.