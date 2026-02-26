Naši Portali
RAZVOJ NOVIH SUSTAVA

FOTO Velika vojna parada u Sjevernoj Koreji: Kim Jong Un najavio jačanje nuklearnog arsenala

Military parade to commemorate the Ninth Congress of the ruling Workers' Party of Korea (WPK) in Pyongyang
Foto: KCNA/REUTERS
1/11
VL
Autor
Hina
26.02.2026.
u 06:24

Tjedan dana trajao je Deveti kongres vladajuće Workers' Party of Korea, na kojem su utvrđeni ključni politički ciljevi za sljedećih pet godina

Sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un najavio je jačanje nuklearnog arsenala i razvoj novih strateških sustava naoružanja, dok je u glavnom gradu Pjongjang održana velika vojna parada povodom završetka stranačkog kongresa, izvijestili su u četvrtak državni mediji. Prema navodima agencije KCNA, Kim je rekao da država ima "čvrstu volju" dodatno proširiti i ojačati nuklearne snage te povećati broj bojevih glava i operativnih sredstava. Najavio je i razvoj snažnijih interkontinentalnih balističkih projektila, kao i naprednih sustava koji uključuju umjetnu inteligenciju i bespilotne letjelice.

Tjedan dana trajao je Deveti kongres vladajuće Workers' Party of Korea, na kojem su utvrđeni ključni politički ciljevi za sljedećih pet godina, a završio je vojnom paradom kojom je, kako navodi KCNA, demonstriran rast međunarodnog statusa zemlje.

Kim je poručio da mogućnost poboljšanja odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama ovisi o, kako je rekao, spremnosti Washingtona da odustane od "politike konfrontacije", dodajući da u tom slučaju "nema razloga da dvije zemlje ne uspostave dobre odnose". Tijekom prvog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa dvojica čelnika sastala su se tri puta, ali pregovori nisu doveli do trajnog sporazuma.

Istodobno je Sjeverna Koreja zaoštrila retoriku prema Južnoj Koreji, koju je Kim nazvao najvećim protivnikom i neprijateljom te je odbacio mogućnost dijaloga s vladom predsjednika Lee Jae Myunga, unatoč signalima iz Seula o spremnosti na poboljšanje odnosa.
Ključne riječi
nuklearni arsenal Sjeverna Koreja Kim Jong Un

Komentara 3

Pogledaj Sve
ZO
zoranlelic
06:41 26.02.2026.

Uz komunističku Kinu, trenutno najsigurnija zemlja na svijetu, što god o tome mislili.

ST
Startrack
06:33 26.02.2026.

Evo ovaj blento prikazuje komunizam staje. Kakve veze ovo sa zdrvom pamecu ima sto on lupeta. Takav je i Putin samo na nizoj skali. Besmislice sto veze nemaju sa realnoscu.

ZU
Zuko
07:13 26.02.2026.

Zadnja prava komunistička država a neki u ZG se skupljaju i žele povratak takvog režima onda se pitate što je sa njihovim glavama .

