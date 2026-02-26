VIDEO Uskoro počinje, a ovo je znak? CIA objavila posebne upute

CIA je u četvrtak na društvenim mrežama objavila upute na perzijskom jeziku za građane Iran koji žele na siguran način stupiti u kontakt s američkom obavještajnom službom, u trenutku pojačanih napetosti između Washingtona i Teherana oko iranskog nuklearnog programa. Objava dolazi dok predsjednik Donald Trump najavljuje mogućnost vojne akcije ako pregovori o iranskom nuklearnom programu, zakazani za četvrtak u Ženevi, ne dovedu do dogovora. Trump je u govoru o stanju nacije poručio da neće dopustiti Islamskoj Republici da razvije nuklearno oružje, nazvavši Iran najvećim svjetskim sponzorom terorizma. Teheran tvrdi da njegov nuklearni program ima isključivo civilne svrhe.

سلام. سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) صدای شما را می‌شنود و می‌خواهد به شما کمک کند. در ادامه، راهنمایی لازم در مورد چگونگی برقراری تماس مجازی امن با ما ارائه شده است. pic.twitter.com/Dfq4zomz1n — CIA (@CIA) February 24, 2026

CIA je poruku objavila na platformama X, Instagram, Facebook, Telegram i YouTube, uz detaljne upute kako izbjeći nadzor iranskih vlasti. Potencijalnim izvorima savjetuje se da ne koriste službena računala ni osobne mobilne telefone, da po mogućnosti nabave novi, jednokratni uređaj te da koriste pouzdanu virtualnu privatnu mrežu radi prikrivanja identiteta i lokacije. Riječ je o nastavku javne kampanje regrutiranja koju je CIA posljednjih godina usmjerila ne samo prema Iranu nego i prema Kini, Rusiji i Sjevernoj Koreji, državama koje Washington smatra sigurnosnim izazovom.

Američki izaslanici trebali bi se u četvrtak u Ženevi sastati s iranskim dužnosnicima radi nove runde pregovora o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Trump je upozorio da bi, u slučaju neuspjeha pregovora, Sjedinjene Države mogle posegnuti za vojnim opcijama.

Organizacije za ljudska prava u međuvremenu optužuju iranske vlasti za tisuće poginulih tijekom gušenja protuvladinih prosvjeda u siječnju, što je dodatno pogoršalo odnose između dviju zemalja i pojačalo međunarodni pritisak na Teheran.