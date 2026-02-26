Naši Portali
NA PERZIJSKOM JEZIKU

VIDEO Uskoro počinje, a ovo je znak? CIA objavila posebne upute

Joint Navy exercise of Iran and Russia
Foto: Iranian Army/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vera Kadijevic/Hina
26.02.2026.
u 06:14

CIA je poruku objavila na platformama X, Instagram, Facebook, Telegram i YouTube, uz detaljne upute kako izbjeći nadzor iranskih vlasti

CIA je u četvrtak na društvenim mrežama objavila upute na perzijskom jeziku za građane Iran koji žele na siguran način stupiti u kontakt s američkom obavještajnom službom, u trenutku pojačanih napetosti između Washingtona i Teherana oko iranskog nuklearnog programa. Objava dolazi dok predsjednik Donald Trump najavljuje mogućnost vojne akcije ako pregovori o iranskom nuklearnom programu, zakazani za četvrtak u Ženevi, ne dovedu do dogovora. Trump je u govoru o stanju nacije poručio da neće dopustiti Islamskoj Republici da razvije nuklearno oružje, nazvavši Iran najvećim svjetskim sponzorom terorizma. Teheran tvrdi da njegov nuklearni program ima isključivo civilne svrhe.

CIA je poruku objavila na platformama X, Instagram, Facebook, Telegram i YouTube, uz detaljne upute kako izbjeći nadzor iranskih vlasti. Potencijalnim izvorima savjetuje se da ne koriste službena računala ni osobne mobilne telefone, da po mogućnosti nabave novi, jednokratni uređaj te da koriste pouzdanu virtualnu privatnu mrežu radi prikrivanja identiteta i lokacije. Riječ je o nastavku javne kampanje regrutiranja koju je CIA posljednjih godina usmjerila ne samo prema Iranu nego i prema Kini, Rusiji i Sjevernoj Koreji, državama koje Washington smatra sigurnosnim izazovom.

Američki izaslanici trebali bi se u četvrtak u Ženevi sastati s iranskim dužnosnicima radi nove runde pregovora o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Trump je upozorio da bi, u slučaju neuspjeha pregovora, Sjedinjene Države mogle posegnuti za vojnim opcijama.

Organizacije za ljudska prava u međuvremenu optužuju iranske vlasti za tisuće poginulih tijekom gušenja protuvladinih prosvjeda u siječnju, što je dodatno pogoršalo odnose između dviju zemalja i pojačalo međunarodni pritisak na Teheran.
Ključne riječi
SAD Iran CIA

KR
krmpaza
08:05 26.02.2026.

Sami Ameri se sprdaju iz ovih Central Israel Agency objava.

AN
Anteo
07:17 26.02.2026.

Znači žele da im obični građani pomognu da što efikasnije razore vlastitu zemlju i da budu suučesnici u masovnom uništenju puno ljudi. Država će se pretvoriti u još jednu državu gdje vladaju bande i nezakonje kao Sirija Libija Irak Afganistan itd.

ZO
zoranlelic
06:36 26.02.2026.

Mogućnost vojne eskalacije protiv Irana može se tumačiti ne samo kao pokušaj preoblikovanja Bliskog istoka, već i kao geopolitički instrument koji može ograničiti Kinu povećanjem troškova njezina modela rasta, destabilizacijom kritičnog segmenta njezina uvoznog portfelja i prisiljavanjem Pekinga da ulaže više resursa u upravljanje rizicima umjesto u razvojne prioritete. Iran nije samo još jedno bliskoistočno „problem“. To je spona između regionalne sigurnosti i globalnog rivalstva. Tretiranje iranskog pitanja kao poluge protiv Kine analitički je uvjerljivo jer su kanali prijenosa stvarni i međusobno se pojačavaju - cijena, sigurnost ruta, provedba sankcija i planiranje infrastrukture. Ali uvjerljivost nije isto što i razboritost. Strateška korisnost pritiska ovisi o kalibraciji, trajanju i sposobnosti sprječavanja posljedica drugog reda koje bi očvrsnule upravo protivnika kojeg je pritisak trebao oslabiti. Kina to sebi ne može dozvoliti.

