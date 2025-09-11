Atentat otvara novo poglavlje političkog nasilja, jedno je sigurno: Amerika više neće biti ista

Krvavo porađanje Sjedinjenih Američkih Država u ratu za neovisnost obilježio je "pucanj koji se čuo diljem svijeta", a jedan bi takav pucanj mogao označiti i kraj svega onoga što Amerika posljednjih desetljeća predstavlja u svijetu. Politički motivirana likvidacija konzervativnog aktivista Charlieja Kirka tijekom javne tribine sa studentima na sveučilištu u saveznoj državi Utah nije tek unutarnja američka stvar.



Iako mnogi izvan SAD-a vjerojatno nisu upoznati s Kirkovim djelovanjem, vijest da je u zemlji izvoznici većine globalnih trendova likvidiran poznati politički aktivist protrest će mnoga politički polarizirana društva. Pogotovo Europu koja je s Amerikom "spojena posuda" i u kojoj bukte slični, ako ne identični, kulturni ratovi. Pucanj u Kirka nagovještaj je onoga što bi nas moglo snaći već sutra i to je zastrašujuće i traži promptno djelovanje.