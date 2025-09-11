Krvavo porađanje Sjedinjenih Američkih Država u ratu za neovisnost obilježio je "pucanj koji se čuo diljem svijeta", a jedan bi takav pucanj mogao označiti i kraj svega onoga što Amerika posljednjih desetljeća predstavlja u svijetu. Politički motivirana likvidacija konzervativnog aktivista Charlieja Kirka tijekom javne tribine sa studentima na sveučilištu u saveznoj državi Utah nije tek unutarnja američka stvar.
Iako mnogi izvan SAD-a vjerojatno nisu upoznati s Kirkovim djelovanjem, vijest da je u zemlji izvoznici većine globalnih trendova likvidiran poznati politički aktivist protrest će mnoga politički polarizirana društva. Pogotovo Europu koja je s Amerikom "spojena posuda" i u kojoj bukte slični, ako ne identični, kulturni ratovi. Pucanj u Kirka nagovještaj je onoga što bi nas moglo snaći već sutra i to je zastrašujuće i traži promptno djelovanje.
Atentat otvara novo poglavlje političkog nasilja, jedno je sigurno: Amerika više neće biti ista
Smrt konzervativnog influencera na sveučilištu u saveznoj državi Utah mogla bi ubrzati urušavanje političkog dijaloga i dodatno produbiti podjele unutar SAD-a. Strahuje se od vala radikalizacije i mogućih uličnih nereda
amerika nije ista odkada su morona Trupa (Epsteinovog dobrog prijatelja) izabrali za predsjednika
došao vrag po svoje-veliki ljubitelj izraela i netanyahua.kako u decameronu piše o sir capeletu,ne isključujem mogućnost da se je on nakon svega što je radio u životu(opijo se,kocko,krivo svjedočio,falsificiro dokumente,ubijo ljude) pred smrt iskreno pokajao i da mu je bog oprostio jer božja ljubav je neograničena ali po svemu što je poznato taj je prije s vragovima nego s anđelima.