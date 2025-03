VIDEO Ubijen jedan od najopasnijih terorista svijeta, pojavila se snimka udara, oglasio se i Trump

Vođa Islamske države (ISIS) u Iraku i Siriji, Abdallah Maki Mosleh al-Rifai, poznat i kao "Abu Khadija", ubijen je u operaciji koju su zajednički izvele iračka nacionalna obavještajna služba i snage koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdio je irački premijer Mohammed Shia al-Sudani. Operacija je uključivala zračni napad u provinciji Al Anbar, nakon čega je identitet al-Rifaija potvrđen DNK analizom prikupljenom tijekom prethodnih racija. Al-Rifai je bio poznat kao "jedan od najopasnijih terorista u Iraku i svijetu", izjavio je premijer al-Sudani. Prema američkom Središnjem zapovjedništvu (CENTCOM), al-Rifai je bio "globalni vođa broj 2 ISIS-a, šef globalnih operacija i emir Delegiranog odbora". Kao emir najvišeg tijela za donošenje odluka unutar ISIS-a, bio je odgovoran za operacije, logistiku i planiranje koje je ISIS provodio globalno, te je upravljao značajnim dijelom financija ove terorističke organizacije. ​

