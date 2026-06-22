Stravično ubojstvo u Beogradu: Rukovao se s ubojicom, a nekoliko sekundi kasnije pao mrtav

U pucnjavi koja se u ponedjeljak oko 16 sati dogodila u beogradskom naselju Kumodraž smrtno je stradao 46-godišnji Dinko Vesković, poznat pod nadimkom Prika, dok je još jedna osoba zadobila teške ozljede. Nakon napada osumnjičeni je pobjegao s mjesta događaja, a srbijanska policija odmah je pokrenula opsežnu potragu te aktivirala akciju pod nazivom 'Vihor'. Na mjestu zločina intervenirali su brojni policijski službenici i forenzičari koji prikupljaju tragove i utvrđuju okolnosti pucnjave.

Prema dostupnim informacijama, za napadačem se intenzivno traga. Riječ je o muškarcu mršavije tjelesne građe koji je u trenutku napada bio odjeven u crnu majicu, traperice i crne tenisice, a na glavi je imao bež šiltericu. Prema vrlo uznemirujućoj snimci do koje je došao Telegraf, Dinko Vesković navodno je ustao kako bi pozdravio zasad neidentificiranog muškarca koji je upravo ušao u kafić. Nakon što su se rukovali, Vesković se okrenuo kako bi se vratio za stol, a napadač je tada izvukao pištolj i s vrlo male udaljenosti ispalio hitac u njegovu glavu.

Osumnjičeni je potom, prije bijega iz lokala, ispalio više hitaca prema 49-godišnjem Vuku M., koji je sjedio za stolom s Veskovićem, pri čemu ga je teško ozlijedio. Prema pisanju Telegrafa, u trenutku pucnjave u kafiću se nalazio veći broj gostiju te je prava sreća da nije bilo još žrtava.

Dinko Vesković ranije je bio optužen za ubojstvo Blaža Đurovića, koji je likvidiran 10. ožujka 2018. godine u beogradskom naselju Dušanovac, ispred obiteljske kuće. Nekoliko dana nakon zločina srbijanska policija za ubojstvo je osumnjičila Veskovića i Nemanju Ivanova. U vrijeme pokretanja istrage Vesković nije bio dostupan pravosudnim tijelima, zbog čega je za njim raspisana međunarodna tjeralica Interpola. Uhićen je početkom travnja 2018. godine u Zagrebu, nakon što su srbijanske vlasti informacije o njegovu kretanju proslijedile hrvatskoj policiji. Nemanja Ivanov priveden je neposredno prije njega.