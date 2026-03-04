Započela evakuacija Austrijanaca 'zaglavljenih' na Bliskom istoku

Nakon sastanka Austrijskog saveznog kriznog kabineta u srijedu u Beču, predstavnici austrijske trostranačke Vlade, savezni kancelar i čelnik Narodne stranke (ÖVP), Christian Socker, potkancelar, socijaldemokrat(SPÖ) Andreas Babler i ministrica vanjskih poslova i šefica liberala Neosa, Beate Meinl Reisinger, koja je jučer obilježila prvu godišnjicu formiranja i rada, održali su kratku informativnu Pressicu za novinare. U središtu pozornosti bila je evakuacija austrijskih državljana koji su se zatekli na kriznom području Bliskog istoka nakon napada SAD-a i Izraela na Iran, sigurnosna situacija u Austriji, te opskrba s energentima. Kancelar Stocker, kako je naglasio, trenutno ne vidi povećanu razinu prijetnji Austriji, čak ni nakon eskalacije rata u regiji Perzijskog zaljeva.

Stoga će, kako je rekao, stupanj opasnosti od mogućih terorističkih djelovanja na tlu Austrije ostati na 4. stupnju, od ukupno 5. I da je sve pod stalnom kontrolom. Što se tiče problema s energentima, Stocker je naglasio da je sigurnost opskrbe energentima u Austriji “stabilna” i zajamčena, “Spremnik je pun”, a postoje i strateške rezerve. O cijenama energenata je rekao da su zasad nepredvidive. I da u slučaju “vrtoglavog rasta” cijena država bi morala intervenirati. Potkancelar Andreas Babler je rekao kako je “situacija ozbiljna” , I da mu je “važno napomenuti” iz njegova kuta gledanja, da vojni napad SAD-a i Izraela na Iran “nije se dogodio u skladu s međunarodnim pravom”.

Babler je istakao kako je za povratak diplomaciji i ponudio “Beč, kao mjesto za pregovore”. Vezano uz strah od visokih cijena energenata, austrijski je kancelar rekao kako je sada Austrija u drugoj situaciji, jer je Vlada stvorila zakonske okvire koje političarima omogućuju djelovanje u kriznim situacijama. Ministrica vanjskih poslova Beate Meinl Reisinger je rekla da “trenutno” se ne predviđa nikakva Vladina intervencija. Neposredno prije sastanka Vijeća nacionalne sigurnosti Austrije, koje zasjeda danas poslijepodne, šefici austrijske diplomacije posebno je bilo važno naglasiti da su napori za povratak Austrijanaca kući iz kriznih područja Bliskog istoka, također u punom zamahu.

Meinl Reisinger je rekla kako je u kriznom području oko 18.000 austrijskih državljana, od čega su njih oko 2500 turisti . Najveći broj putnika-turista registriranih za povratak u Austriju bio je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, njih 1.600 registrirali, zatim u Omanu preko 300 i u Kataru 160, te oko 120 u Izraelu. Ministrica vanjskih poslova je na Pressici izvijestila javnost kako je upravo iz Muscata, glavnog grada Omana treba krenuti prvi zrakoplov za Beč, u kojem je 151 osoba.

Dolazak zrakoplova, koji je u polasku kasnio 3,5 sati, očekuje se večeras između 20 i 21 sat navečer u bečkoj zračnoj luci Schwechat, gdje će povratnike, kako je najavljeno, osobno dočekati i Beate Meinl Reisinger. Kako javljaju domaći mediji u 15 sati, u bečku zračnu luku upravo je sletio jedan zrakoplov s putnicima iz Rijada. Prema ministričinim riječima i popodnevnom izvješću austrijskog Ministarstva vanjskih poslova u Beču, sutra bi trebali uslijediti još dva leta: jedan ponovno iz Omana s otprilike 180 austrijskih državljana, te drugi, iz Rijada, glavnog grada Saudijske Arabije s oko 300 putnika.

Gotovo svi austrijski mediji već naveliko u popodnevnim satima s veseljem najavljuju povratak Austrijanaca svojim kućama iz kriznog područja. Ministarstvo vanjskih poslova Austrije istovremeno usko surađuje s brojnim drugim avioprijevoznicima na dodatnim evakuacijskim letovima, kako bi vratila kući u Austriju, sve austrijske građane, koji su to zatražili. Meinl Reisinger je na Pressici naglasila, kako je Austrija s evakuacijom svojih državljana iz kriznog područja Bliskog istoka bila “jedna od najbržih”. U međuvremenu su, kako pišu austrijski mediji, i Njemačka i Francuska u evakuacijskom zamahu.