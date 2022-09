VIDEO Zastrašujuć prizor! Tisuće pčela uselile iznad stropa spavaće sobe

Bez pčela nema oprašivanja, što znači da nema hrane, a tako nema ni ljudi. Iako je održavanje na životu te osjetljive životinjske vrste prioritet za cijeli svijet, rijetko tko želi imati pčele kao susjede u stropu svojeg doma.

Upravo se to dogodilo jednoj obitelji u malenom kalifornijskom gradiću Los Gatos. Tisuće pčela napravilo si je dom u prostoru između stropa i krova. U pomoć je pozvana tvrtka Honey Bee, koja se bavi preseljenjem pčela i to na način da se životinje ne ozlijede. Njihov med kasnije pak prodaju restoranima, a preseljenje obavljaju bez da naplate.

Snimka koju su objavili izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.

"Ovo je sad njihova kuća"; "To više nije tvoja kuća"; "Sretno s traženjem kraljice"; "Kako to nisu čuli?" su neki od komentara objavljeni na Instagramu.

