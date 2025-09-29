VIDEO Užas na planini: Odvezao uže zbog fotografije, pa pao u ponor

Na vrhu Nama u kineskoj provinciji Sečuan dogodila se nesreća u kojoj je poginuo 31-godišnji planinar. On je smrtno stradao nakon što je odlučio odvezati svoje sigurnosno uže kako bi snimio fotografiju. Ubrzo se poskliznuo na zaleđenoj padini i pao u provaliju pred svojim suputnicima.

A man in his 30s died on Nama Peak in Sichuan, China, after reportedly untying his safety rope to take photos near a crevasse.



Witnesses said he slipped without an ice axe, slid over 200 meters, and disappeared from view. Authorities are investigating the incident.



Snimka incidenta, koju su podijelili svjetski mediji poput The Economic Timesa, brzo se proširila internetom i pokrenula raspravu o rizicima koji se preuzimaju zbog društvenih mreža. Mnogi su istaknuli važnost poštivanja sigurnosnih protokola u planinama, gdje i najmanja pogreška može imati teške posljedice.

Vrh Nama, koji se uzdiže na 5.588 metara, tehnički je podvrh moćne planine Gongga. Unatoč opasnostima poput nepredvidivog vremena i zaleđenih padina, područje privlači brojne penjače. Nakon nesreće, kineske vlasti pokrenule su istragu, a pristup vrhu privremeno je zatvoren. Ovaj događaj podsjetnik je da nijedna fotografija nije vrijedna preuzimanja takvih rizika i da sigurnost uvijek mora biti na prvom mjestu.