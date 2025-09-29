Naši Portali
KINESKE VLASTI POKRENULE ISTRAGU

VIDEO Užas na planini: Odvezao uže zbog fotografije, pa pao u ponor

29.09.2025.
u 21:50

Tragičan incident dogodio se na vrhu Nama u kineskoj pokrajini Sečuan, gdje je 31-godišnji planinar izgubio život u potrazi za savršenom fotografijom. Njegova smrt, snimljena i proširena internetom, postala je jezivo upozorenje.

Na vrhu Nama u kineskoj provinciji Sečuan dogodila se nesreća u kojoj je poginuo 31-godišnji planinar. On je smrtno stradao nakon što je odlučio odvezati svoje sigurnosno uže kako bi snimio fotografiju. Ubrzo se poskliznuo na zaleđenoj padini i pao u provaliju pred svojim suputnicima.

Snimka incidenta, koju su podijelili svjetski mediji poput The Economic Timesa, brzo se proširila internetom i pokrenula raspravu o rizicima koji se preuzimaju zbog društvenih mreža. Mnogi su istaknuli važnost poštivanja sigurnosnih protokola u planinama, gdje i najmanja pogreška može imati teške posljedice.

Vrh Nama, koji se uzdiže na 5.588 metara, tehnički je podvrh moćne planine Gongga. Unatoč opasnostima poput nepredvidivog vremena i zaleđenih padina, područje privlači brojne penjače. Nakon nesreće, kineske vlasti pokrenule su istragu, a pristup vrhu privremeno je zatvoren. Ovaj događaj podsjetnik je da nijedna fotografija nije vrijedna preuzimanja takvih rizika i da sigurnost uvijek mora biti na prvom mjestu.

Ključne riječi
Kina planinar

