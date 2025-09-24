Naši Portali
TEŠKA NESREČA

Strava u Njemačkoj: Most se srušio na bager, vozač poginuo na mjestu

policija ilustracija
pixabay
Autor
Lina Šantak
24.09.2025.
u 20:39

Uzrok rušenja mostovnog stupa zasad nije poznat, a daljnje informacije očekuju se nakon što se završi očevid i izvid radova na terenu

Tijekom radova na uklanjanju starog mosta u Srednjoj Franačkoj, jugozapadno od Nürnberga, dogodila se teška nesreća u kojoj je smrtno stradao građevinski radnik. Incident se dogodio u srijedu, 24. rujna, na dionici autoceste A6 u blizini izlaza Lichtenau u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj, piše Fenix Magazin.

Oko 11:30 sati, prilikom rušenja konstrukcije, masivni stup mosta težak oko 100 tona srušio se izravno na kabinu bagera kojim je upravljao stradali radnik. Prema informacijama lokalnih medija, muškarac nije imao šanse za preživljavanje – kabina je potpuno uništena, a njegovo tijelo još uvijek nije izvučeno zbog visokog rizika za spasilačke timove.

Na mjestu nesreće odmah su angažirane dodatne jedinice i teška mehanizacija, no zbog ogromne težine urušenih betonskih elemenata pokušaji izvlačenja tijela zasad su bezuspješni. Spašavanje će potrajati jer je potrebna specijalizirana oprema za uklanjanje ostataka konstrukcije.

Unatoč tragediji, promet nije bio ugrožen jer je dionica već bila zatvorena radi planiranih radova. Preostali dio mosta ostao je stabilan, a promet se odvija bez zastoja, izvijestila je policija.

Odjel za kriminalističke istrage Srednje Franačke pokrenuo je istragu kako bi utvrdio točne okolnosti ove nesreće. Uzrok rušenja mostovnog stupa zasad nije poznat, a daljnje informacije očekuju se nakon što se završi očevid i izvid radova na terenu.

Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
20:50 24.09.2025.

..."Incident se dogodio u srijedu, 24. rujna, na dionici autoceste A6 ".... Na današnji dan, a koje godine ?

