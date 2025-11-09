VIDEO Što se događa s Trumpom? Špekulacije su opet krenule: 'Pogledajte, sve je uhvaćeno na snimci'

Fotografije Donalda Trumpa koje ga prikazuju kako zatvara oči tijekom najave u Ovalnom uredu ovog tjedna brzo su se proširile društvenim mrežama, izazivajući reakcije kritičara koji dovode u pitanje njegovu sposobnost obavljanja dužnosti. Trump je u četvrtak sudjelovao u objavi smanjenja cijena popularnih lijekova za mršavljenje, stojeći iza Resolute Desk-a u društvu drugih dužnosnika. Tijekom događaja, Trump je nekoliko puta izgledao kao da mu se oči zatvaraju, a u nekim trenucima je i trljao oči.

Kritičari su brzo reagirali. Press služba guvernera Kalifornije Gavina Newsoma, jednog od Trumpovih najglasnijih suparnika, objavila je fotografije s događaja uz komentar: “Dozy Don se vraća.” Službenica Bijele kuće Taylor Rogers izjavila je za CNN da predsjednik nije spavao, te da je tijekom najave govorio i odgovarao na brojna pitanja novinara. Rogers je naglasila da najava predstavlja “povijesno smanjenje cijena za Amerikance za dva važna lijeka koja pomažu osobama s dijabetesom, srčanim bolestima, pretilošću i drugim zdravstvenim stanjima.”

President Donald Trump seemed to struggle to keep his eyes open during a roughly 20-minute stretch at an Oval Office event on drug-price cuts.



Sitting behind the Resolute Desk, Trump’s eyes repeatedly closed while his deputies took turns giving remarks. https://t.co/bBrgTWcULi pic.twitter.com/040BaDoleM — The Washington Post (@washingtonpost) November 8, 2025

Trump se redovito pojavljuje u javnosti i sudjeluje u dugim sesijama pitanja i odgovora s novinarima. Njegovi suradnici i članovi kabineta često ističu njegovu izdržljivost, navodeći da primaju pozive i poruke od predsjednika u svako doba dana. Dan prije četvrtkovog događaja, Trump je putovao u Miami gdje je održao gospodarski govor koji je trajao više od sat vremena. Također je krajem prošlog mjeseca završio turneju kroz tri azijske zemlje.

Ipak, pitanja o Trumpovom zdravlju postoje od njegovog inauguriranja, kada je postao predsjednik u povijesti SAD-a. Prošlog mjeseca predsjednik je otkrio da je tijekom fizičkog pregleda u Walter Reed National Military Medical Centeru obavio MRI, ne navodeći razlog. Tijekom ljeta Bijela kuća je izvijestila da su liječnici pregledali Trumpa zbog otečenih nogu i dijagnosticirali mu kroničnu vensku insuficijenciju, stanje u kojem ventili u venama ne funkcioniraju pravilno, što može dovesti do nakupljanja krvi u venama.

Važno je napomenuti da su svi predsjednici povremeno izgledali umorno u javnosti. Čak je i mnogo mlađi predsjednik Barack Obama povremeno trljao oči tijekom dugih summita. Trump je oštrim tonom kritizirao bivšeg predsjednika Joea Bidena zbog, kako je rekao, nedostatka energije, nadimajući ga “Sleepy Joe”, dok je i sam Biden, viđen kako zatvara oči tijekom javnih nastupa.