PROMJENE NA TRŽIŠTU

Poznata trgovina zatvara 50 poslovnica u Europi, vole je i brojni hrvatski kupci

VL
Autor
Šimun Ilić
16.02.2026.
u 19:48

Osim zatvaranja, planiraju se i promjene radnog vremena. U Njemačkoj bi, ovisno o regiji, do tri od četiri poslovnice mogle raditi po izmijenjenom rasporedu. Spominje se kasnije otvaranje, kraće večernje smjene...

Njemački tekstilni diskont KiK najavio je zatvaranje 50 poslovnica u prvom tromjesečju 2026. godine. Na prvu to možda ne zvuči dramatično, s obzirom na to da imaju više od 4.200 trgovina u 14 zemalja, ali poruka je jasna - ni jeftina moda više nije sigurna, prenosi Fenix magazin.

Od tih 50 trgovina, njih 25 zatvara se u Njemačkoj. Tvrtka je informaciju potvrdila za njemačke medije, uz objašnjenje da je riječ o gospodarski slabim lokacijama. Istovremeno planiraju otvoriti devet novih poslovnica. Jedna od njih bit će u Njemačkoj. Dakle, nije riječ o povlačenju, nego o preslagivanju. KiK ima sjedište u Bönen-u u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji i dio je grupacije Tengelmann-Gruppe. Sam naziv KiK dolazi od slogana "Kunde ist König" - kupac je kralj. U stvarnosti, čini se da je sada kralj postao trošak.

Već prošle godine iz kompanije su najavili da preispituju poslovnu strukturu. Tada se spominjalo zatvaranje nerentabilnih lokacija, čak su kružile glasine o troznamenkastim brojkama. Za sada je ostalo na 50. Ali nitko ne jamči da će tu stati. Prema pisanju stručnog lista Lebensmittel Zeitung, oko 400 poslovnica diljem Europe smatra se problematičnima. U Njemačkoj navodno oko 170 trgovina posluje s gubitkom ili na samom rubu. Iz KiK-a te brojke nisu htjeli potvrditi. Kažu - planiranje još traje.

Osim zatvaranja, planiraju se i promjene radnog vremena. U Njemačkoj bi, ovisno o regiji, do tri od četiri poslovnice mogle raditi po izmijenjenom rasporedu. Spominje se kasnije otvaranje, kraće večernje smjene. U pozadini je ista priča - smanjenje troškova rada, dizanje profitabilnosti slabijih lokacija.

Slične mjere navodno se razmatraju i u Španjolskoj i Portugalu. Zaposlenici zasad ne bi trebali ostati bez posla. Kompanija ističe da će većini radnika iz zatvorenih trgovina biti ponuđen posao u drugim poslovnicama. KiK zapošljava oko 32.000 ljudi, od toga približno 19.000 u Njemačkoj. To je ozbiljan sustav, nije riječ o malom lancu.

Prema posljednjem financijskom izvješću za 2023., promet KiK-a iznosio je oko 2,43 milijarde eura. Dobit nije objavljena. Za 2025. godinu govorili su o “godini konsolidacije” i blagom rastu prihoda. KiK je oprezan sa riječima, ali i ambicijama. Ova odluka uklapa se u širu sliku. Modna industrija već neko vrijeme stoji na klimavim nogama. Prema podacima Njemačkog saveza trgovaca tekstilom, obućom i kožnom galanterijom, 2025. godine svaki drugi trgovac odjećom poslovao je operativno s gubitkom. Realni prihodi padaju, dok internet prodaja prelazi 40 posto.

Kupci štede. Čak 45 posto ispitanika u jednom aktualnom istraživanju kaže da planira trošiti manje na odjeću u nadolazećem razdoblju. Možda 50 zatvorenih trgovina ne zvuči kao drama, ali je signal. Jeftina moda više ne znači automatsku sigurnost. Tržište se mijenja. Navike se mijenjaju, a lanci poput KiK-a pokušavaju uhvatiti korak.

Ključne riječi
odjeća shopping KiK

