Ovo je prekretnica u ratovanju: Maduro Trumpov pokusni kunić za umjetnu inteligenciju

Američka je vojska prema službeno nepotvrđenim ali dobro potkrijepljenim izvješćima tijekom nedavnog napada na Venezuelu i otmice predsjednika Venezuele Nicolasa Madura koristila napredni model umjetne inteligencije Claude, koju je razvio američki AI startup Anthropic, što je prvi poznati slučaj korištenja komercijalnog modela umjetne inteligencije u ovakvim vojnim operacijama. Iako svi detalji nisu poznati, The Wall Street Journal i drugi američki mediji izvještavaju da je Claude na vojnim mrežama klasificirane razine korišten ne samo tijekom planiranja, nego i tijekom same operacije, koja je rezultirala hvatanjem Madura i njegove supruge Cilije Flores te njihovim transferom u Sjedinjene Države.