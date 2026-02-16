Naši Portali
PRVI POZNATI SLUČAJ

Ovo je prekretnica u ratovanju: Maduro Trumpov pokusni kunić za umjetnu inteligenciju

Autor
Denis Romac
16.02.2026.
u 17:57

U pozadini ovog poteza nazire se sukob Pentagona i Anthropica, s obzirom na to da Anthropicova službena pravila zabranjuju korištenje svog modela za poticanje nasilja, razvoj oružja i masovni nadzor

Američka je vojska prema službeno nepotvrđenim ali dobro potkrijepljenim izvješćima tijekom nedavnog napada na Venezuelu i otmice predsjednika Venezuele Nicolasa Madura koristila napredni model umjetne inteligencije Claude, koju je razvio američki AI startup Anthropic, što je prvi poznati slučaj korištenja komercijalnog modela umjetne inteligencije u ovakvim vojnim operacijama. Iako svi detalji nisu poznati, The Wall Street Journal i drugi američki mediji izvještavaju da je Claude na vojnim mrežama klasificirane razine korišten ne samo tijekom planiranja, nego i tijekom same operacije, koja je rezultirala hvatanjem Madura i njegove supruge Cilije Flores te njihovim transferom u Sjedinjene Države.

Ključne riječi
Trump umjetna inteligencija Nicolas Maduro Pete Hegseth pentagon

