VIDEO Što je sve Kina predstavila na vojnoj paradi: Pogledajte novo oružje koje zabrinjava Zapad

Kina je tijekom vojne parade povodom 80. godišnjice pobjede nad Japanom i završetka Drugog svjetskog rata predstavila niz naprednog naoružanja, uključujući novu interkontinentalnu balističku raketu sposobnu za nuklearno oružje, hipersonične projektile i podvodne dronove. Smatra se da je ovo najveća vojna parada u povijesti zemlje, kojom je Kina poslala snažnu poruku svijetu. Parada je započela počasnom paljbom 80 topova, simbolizirajući 80 godina od završetka rata. Nebo iznad Pekinga ispunili su helikopteri s transparentima i borbeni zrakoplovi u formaciji, dok je kulminacija događaja bila puštanje 80.000 golubova mira i šarenih balona. Na ulicama su marširale jedinice Narodnooslobodilačke vojske, uključujući tradicionalne postrojbe vojske, mornarice i policije, ali i novoosnovanu jedinicu za kibernetički prostor.

Hipersonične rakete dizajnirane za uništavanje brodova na moru, interkontinentalna strateška nuklearna raketa na tekuće gorivo s "cijelim svijetom u dometu napada" i svemirski obrambeni sustavi koji bi mogli uništiti strane satelite, bili su među najimpresivnijim oružjem koji je Kina predstavila svijetu kako bi se uvjerila u njegov potencijal, prema državnom mediju Global Times. Ovo oružje posebno zabrinjava američku mornaricu koja patrolira zapadnim Pacifikom iz sjedišta svoje 7. flote u Japanu.

FOTO Pogledajte vojnu moć Kine na najvećoj paradi u povijesti: Pokazali i novo oružje

Predstavljena je i nova YJ-15 zajedno sa svojim postojećim hipersoničnim raketama YJ-17, YJ-19 i YJ-20. Rakete YJ, skraćenica za "Ying Ji" ili "napad orla", mogu se lansirati s brodova ili zrakoplova i dizajnirane su za nanošenje kritične štete velikim plovilima. Kina brzo napreduje u tehnologiji hipersoničnog oružja, području koje je privuklo globalnu pozornost zbog svoje sposobnosti izbjegavanja tradicionalnih obrambenih sustava.

Pokazane su i dvije vrste ekstra velikih podvodnih vozila bez posade (XLUUV). Prema izvješćima, morski dron AJX002 procjenjuje se na duljinu od oko 18 metara. Njihovi trupovi u obliku torpeda i pumpno-mlazni pogonski sustavi otkrili su da su podvodna vozila izgrađena da budu neprimjetna. AJX002 ima četiri ušice za podizanje duž trupa, što ukazuje na to da se podiže dizalicom. Prema izvješćima, Kina upravlja najvećim svjetskim programom XLUUV s najmanje pet različitih tipova koji su već u vodi. Kina je prvi put tijekom parade Dana pobjede predstavila tri tipa interkontinentalnih balističkih raketa sposobnih za nuklearno oružje – Dong Feng-61, Dong Feng-31BJ i Dong Feng 5C.

Kineska vojska također je predstavila svoju prvu nuklearnu raketu lansiranu iz zraka, JL-1, koja je bila izložena na vojnom kamionu. JL-1 i JL-3, zajedno s DF-61 i DF-31, označavaju „prvi koncentrirani prikaz“ kineske vojske 'kopnene, pomorske i zračne trijade strateških nuklearnih snaga', prema državnom mediju CCTV. Prema Global Timesu , Dong Feng 5C ima procijenjeni domet veći od 20.000 km i ima poboljšanja u probijanju obrane i preciznosti. Državni mediji dodali su da interkontinentalna strateška nuklearna raketa DF-5C ima cijeli svijet u dometu svog djelovanja. Stručnjaci kažu da nova varijanta Dong Feng 5C može nositi do 12 bojevih glava na jednoj raketi. Svemirski obrambeni sustav HQ-29 sposoban za rušenje stranih satelita prvi je put prikazan na paradi u istaknutom prikazu zračne moći, piše Independent u svojoj analizi.

Paradu je predvodio kineski predsjednik Xi Jinping, koji se u crnoj limuzini provezao duž avenije Chang'an, pozdravljajući vojnike i pregledavajući redove projektila i vojnih vozila. U svom govoru, Xi je upozorio da svijet stoji pred izborom između "mira i rata", naglašavajući kinesku predanost miru, ali i spremnost za obranu svojih interesa. Dok su zapadne zemlje uglavnom izbjegavale događaj, prisutnost rusnog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una, zajedno s dvadesetak lidera iz zemalja u razvoju, poslala je snažnu poruku o savezništvu zemalja koje žele izazvati svjetski poredak pod vodstvom SAD-a.

Prikaz kineske vojne moći izazvao je zabrinutost među zapadnim vojnim analitičarima, posebice zbog napretka u hipersoničnom oružju i svemirskim obrambenim sustavima. Stručnjaci upozoravaju da bi sustav HQ-29 mogao ugroziti satelitsku infrastrukturu drugih zemalja, dok interkontinentalne rakete poput Dong Feng-5C pružaju Kini globalni domet napada. Ova parada nije samo obilježila povijesnu pobjedu, već je i naglasila kineske ambicije kao globalne sile, spremne konkurirati na vojnom, tehnološkom i političkom planu. Dok svijet promatra, pitanje je kako će ovaj prikaz snage utjecati na globalnu ravnotežu moći u godinama koje dolaze.