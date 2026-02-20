NJEMAČKA: Zašto biste uvijek trebali imati presavijenu novčanicu od 50 eura u novčaniku?

Sve više građana u Njemačkoj oslanja se na bezgotovinsko plaćanje. Google Pay, Apple Pay i PayPal putem mobilnih telefona i pametnih satova postali su dio svakodnevice, dok su debitne i kreditne kartice standard na blagajnama trgovina i restorana. No, dovoljno je da se isprazni baterija ili zakaže terminal za kartice pa da se nađete u neugodnoj situaciji, osobito ako iza vas stoji dugačak red kupaca.

U takvim trenucima čak ni kartica ne pomaže ako sustav ne radi. Upravo zato njemački mediji savjetuju da je pametno uvijek imati mali fond za hitne slučajeve u gotovini, po mogućnosti novčanicu od 50 eura. Taj iznos u većini slučajeva dovoljan je za pokrivanje osnovnih troškova, poput kupovine namirnica ili vožnje taksijem odnosno Uberom unutar grada, primjerice do kuće ili hotela.

Neugodnosti su moguće i u restoranima ili manjim objektima koji primaju isključivo gotovinu. Bez novca u džepu mogli biste se suočiti s problemom plaćanja računa. Kako biste izbjegli da rezervnu novčanicu potrošite usput, preporučuje se presavijati je i spremiti dublje u novčanik, primjerice u utor za kartice, kako ne bi bila lako dostupna, piše Fenix Magazin .

Alternativno, presavijena novčanica može se sakriti u futrolu za mobilni telefon. Budući da mnogi ljudi češće nose telefon nego novčanik, to može biti praktično rješenje. Ipak, ako izgubite ili vam ukradu uređaj, nestat će i vaša sigurnosna rezerva. Stručnjaci savjetuju da, ako potrošite novčanicu za hitne slučajeve, što prije pripremite novu kako biste uvijek imali financijsku sigurnosnu mrežu pri ruci.