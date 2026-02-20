Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GOTOVINA

NJEMAČKA: Zašto biste uvijek trebali imati presavijenu novčanicu od 50 eura u novčaniku?

Njema?ka: Blagajna u trgovini
Jens B?ttner/DPA
VL
Autor
Šimun Ilić
20.02.2026.
u 10:37

Neugodnosti su moguće i u restoranima ili manjim objektima koji primaju isključivo gotovinu. Bez novca u džepu mogli biste se suočiti s problemom plaćanja računa

Sve više građana u Njemačkoj oslanja se na bezgotovinsko plaćanje. Google Pay, Apple Pay i PayPal putem mobilnih telefona i pametnih satova postali su dio svakodnevice, dok su debitne i kreditne kartice standard na blagajnama trgovina i restorana. No, dovoljno je da se isprazni baterija ili zakaže terminal za kartice pa da se nađete u neugodnoj situaciji, osobito ako iza vas stoji dugačak red kupaca.

U takvim trenucima čak ni kartica ne pomaže ako sustav ne radi. Upravo zato njemački mediji savjetuju da je pametno uvijek imati mali fond za hitne slučajeve u gotovini, po mogućnosti novčanicu od 50 eura. Taj iznos u većini slučajeva dovoljan je za pokrivanje osnovnih troškova, poput kupovine namirnica ili vožnje taksijem odnosno Uberom unutar grada, primjerice do kuće ili hotela.

Neugodnosti su moguće i u restoranima ili manjim objektima koji primaju isključivo gotovinu. Bez novca u džepu mogli biste se suočiti s problemom plaćanja računa. Kako biste izbjegli da rezervnu novčanicu potrošite usput, preporučuje se presavijati je i spremiti dublje u novčanik, primjerice u utor za kartice, kako ne bi bila lako dostupna, piše Fenix Magazin.

Alternativno, presavijena novčanica može se sakriti u futrolu za mobilni telefon. Budući da mnogi ljudi češće nose telefon nego novčanik, to može biti praktično rješenje. Ipak, ako izgubite ili vam ukradu uređaj, nestat će i vaša sigurnosna rezerva. Stručnjaci savjetuju da, ako potrošite novčanicu za hitne slučajeve, što prije pripremite novu kako biste uvijek imali financijsku sigurnosnu mrežu pri ruci.
Ključne riječi
Gotovina bezgotovinsko plaćanje 50 eura

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!