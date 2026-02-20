Milijardera ispitivali o vezama s Epsteinom, snimka otkrila šokantnu poruku njegovog odvjetnika

Odvjetnik milijardera Lesa Wexnera očito je izgubio strpljenje s dugim i okolišavajućim odgovorima svog klijenta tijekom saslušanja pred istražiteljima Odbora za nadzor Zastupničkog doma SAD-a ranije ovog tjedna. Snimka s mikrofona uhvatila je kako je odvjetnik Michael Levy u jednom trenutku šapnuo Wexneru: 'Ubit ću te jebeno ako još jednom odgovoriš na pitanje s više od pet riječi, OK?'

Ovaj dramatičan trenutak zabilježen je na videozapisu cijelog saslušanja Wexnera, koje je Odbor u cijelosti objavio u četvrtak. Wexner (88), bivši vlasnik Victoria’s Secreta, u tom trenutku je bio upitan koliko je često Jeffrey Epstein radio za njega. Umjesto kratkog odgovora, Wexner je počeo pričati o svojim brojnim posjedima koji trebaju inventuru i kako to nije shvaćao važnim dok nije angažirao Epsteina. Nakon savjeta svog odvjetnika, Wexner se nasmijao, vidi se na snimci, piše New York Post.

Levy nije odgovorio na upit The Posta za komentar. Wexner je tijekom saslušanja bio kategoričan da nije 'svjedočio, odobravao niti omogućavao' bilo koji od Epsteinovih seksualnih zločina. Bivši CEO L Brandsa opisao je Epsteina, koji mu je desetljećima upravljao imovinom, kao 'svjetskog olimpijskog prevaranta' i optužio ga da mu je 'ukrao ogromne svote' novca prije nego što je 2008. priznao krivnju za navođenje maloljetnice na prostituciju.

- Potpuno i nepovratno prekinuo sam sve veze s Epsteinom prije gotovo 20 godina kada sam saznao da je zlostavljač, lopov i lažljivac -rekao je Wexner u pripremljenoj izjavi. - Nikada nisam bio sudionik niti suučesnik u bilo kojoj od Epsteinovih ilegalnih aktivnosti - dodao je.

U svjedočenju je priznao da je jednom posjetio Epsteinov zloglasni otok na Karibima zajedno sa suprugom, opisavši ga kao 'jadno' i 'hrpu kamenja'. Upitan o lascivnom pismu koje je napisao za knjigu priređenu uoči Epsteinova 50. rođendana, Wexner je rekao da je 'pokušavao biti smiješan'. - Bio je neženja pa sam nacrtao par sisa - rekao je Wexner istražiteljima. Nije se mogao sjetiti da je ikada bio u društvu Epsteina i predsjednika Trumpa istovremeno, ali je primijetio da su se možda „slučajno“ mimoišli na reviji Victoria’s Secreta.

- Jeffrey Epstein predstavljao ga je kao prijatelja - rekao je Wexner, sugerirajući da zapravo ne zna jesu li njih dvojica bili bliski. Upitan o bivšem princu Andrewu, Wexner je tvrdio da su imali samo 'jedan kratak telefonski razgovor' o kupnji i prodaji zrakoplova. - Nikada nisam upoznao princa Andrewa… Dakle, nisam bio svjestan ničega - rekao je Wexner.