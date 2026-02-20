Mračni ritual u studentskom bratstvu: 56 kandidata nepomično u mraku

U podrumu kuće studentskog bratstva u američkoj saveznoj državi Iowi policija je zatekla prizor koji je ubrzo obišao svijet. U zamračenoj prostoriji nalazilo se 56 mladića, golih do pasa, s povezima preko očiju i prekrivenih hranom. Snimka s policijske kamere postala je viralna te otvorila nova pitanja o opasnim inicijacijskim ritualima poznatima kao hazing.

Incident se dogodio 15. studenoga 2024. godine u kući bratstva Alpha Delta Phi pri Sveučilištu Iowa. Policija je ondje stigla nakon dojave o aktiviranom požarnom alarmu. Iako nije bilo znakova požara, prizor u podrumu izazvao je šok među službenicima. Deseci mladića stajali su nepomično u tišini, dok se prostorijom širio neugodan miris.

Na snimci se čuje kako policajci pokušavaju doznati što se događa, no mladići ne odgovaraju na pitanja. Jedan od policijskih službenika u jednom trenutku komentira da situacija izgleda kao ozbiljan oblik zlostavljanja. Naknadno je utvrđeno da je riječ o hazingu, obliku inicijacijskog rituala u studentskim bratstvima tijekom kojeg kandidati prolaze kroz ponižavajuće, a nerijetko i potencijalno opasne postupke kako bi dokazali lojalnost i spremnost na članstvo. Takva praksa zabranjena je pravilima Sveučilišta Iowa, a prema zakonima savezne države Iowe smatra se prekršajem.

Prema policijskim navodima, organizaciju događaja vodio je takozvani “house dad”, 22-godišnji Joseph Gaya, koji u bratstvu ima organizacijsku i nadzornu ulogu. Na snimci se vidi kako pije i koristi elektroničku cigaretu dok policija pretražuje kuću. Kasnije je ispitan u vezi s incidentom. Iako je dan nakon intervencije uhićen pod sumnjom za ometanje službenih radnji, optužbe su protiv njega naknadno odbačene.

Predsjednik bratstva izjavio je kako su kandidati prolazili završnu fazu prije inicijacije, no javnost je burno reagirala nakon objave snimke. Slike mladića s povezima preko očiju u mračnom podrumu izazvale su raspravu o granicama tradicije i odgovornosti unutar studentskih organizacija. Sveučilište Iowa pokrenulo je internu istragu i na kraju suspendiralo bratstvo Alpha Delta Phi na četiri godine, odnosno do 2029. godine. Ovaj slučaj ponovno je otvorio pitanje nadzora i sigurnosti u studentskim bratstvima diljem Sjedinjenih Američkih Država piše New York Post .