Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAGIČNA SMRT

Suosnivač modnog diva Asos preminuo nakon pada s nebodera. Policija objavila detalje

Fashion retailer ASOS open pop-up store in central London
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Eva Berišić
20.02.2026.
u 10:42

Policija je također istaknula da je Griffiths bio uključen u dva tekuća sudska postupka, koji su, prema procjeni, mogli izazvati dodatni psihički pritisak.

Quentin Griffiths, suosnivač internetskog modnog diva Asos, identificiran je od strane tajlandske policije kao muškarac koji je 9. veljače 2026. godine pao s visine u istočnom primorskom gradu Pattayi.

Policija je pozvana da istraži slučaj u ponedjeljak navečer, nakon dojave da je muškarac pao s 18. kata stambene zgrade i pronađen mrtav na tlu, izjavio je istražitelj za BBC.

Istražitelj je dodao da je Griffiths, nositelj britanske putovnice, bio sam u stanu, da je vrata sobe bila zaključana iznutra te da u trenutku smrti nisu uočeni znakovi provale. Obdukcija nije dala dokaze o nasilnoj smrti.

Griffiths je Asos suosnovao 2000. godine, a i nakon što je pet godina kasnije napustio tvrtku, ostao je značajan dioničar. Policija je također istaknula da je Griffiths bio uključen u dva tekuća sudska postupka, koji su, prema procjeni, mogli izazvati dodatni psihički pritisak.

Ključne riječi
Tajland smrt asos

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!