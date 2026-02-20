Suosnivač modnog diva Asos preminuo nakon pada s nebodera. Policija objavila detalje

Quentin Griffiths, suosnivač internetskog modnog diva Asos, identificiran je od strane tajlandske policije kao muškarac koji je 9. veljače 2026. godine pao s visine u istočnom primorskom gradu Pattayi.

Policija je pozvana da istraži slučaj u ponedjeljak navečer, nakon dojave da je muškarac pao s 18. kata stambene zgrade i pronađen mrtav na tlu, izjavio je istražitelj za BBC.

Istražitelj je dodao da je Griffiths, nositelj britanske putovnice, bio sam u stanu, da je vrata sobe bila zaključana iznutra te da u trenutku smrti nisu uočeni znakovi provale. Obdukcija nije dala dokaze o nasilnoj smrti.

Griffiths je Asos suosnovao 2000. godine, a i nakon što je pet godina kasnije napustio tvrtku, ostao je značajan dioničar. Policija je također istaknula da je Griffiths bio uključen u dva tekuća sudska postupka, koji su, prema procjeni, mogli izazvati dodatni psihički pritisak.