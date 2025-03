VIDEO Srušio se ruski borbeni helikopter Mi-28: Pao tijekom trenažnog leta, posada nije preživjela

Ruski jurišni helikopter Mi-28 srušio se u Lenjingradskoj oblasti, pri čemu su stradali članovi posade. Prema izjavi ruskog ministarstva obrane, nesreća se dogodila tijekom redovnog trenažnog leta iznad tog područja. Helikopter je pao na lokaciji udaljenoj od naselja, a navodno nije nosio streljivo u trenutku pada.

Video from the crash site of the Russian Mi-28 https://t.co/Xs31Wyzvmb pic.twitter.com/7LKIo7BfT1