VIDEO 'Srpski tenk pregazio je vlastite vojnike, bilo je divljački, puna cesta mrtvih...'

Zbog žestokog otpora i velikih gubitaka u Vukovaru, zapovjedništvo JNA je procjenilo kako su u Vukovaru jake snage koje treba eliminirati, radi potencijalnog udara po bokovima njihovih snaga u prodoru. Zbog ove procjene, neprijatelj će izgubiti vrijeme kojeg nema, za provedbu primarnog cilja, spajanje sa snagama u Zapadnoj Slavoniji i zajednički ulazak u Zagreb.

Drugi veliki problem, koji je bio presudan za čitav tijek Domovinskog rata, jest katastrofalni odaziv na mobilizaciju u Srbiji. O mobilizacijskom očaju govori i okolnost da su se na ulicama Novog Sada, ali i drugih gradova u Srbiji, hvatali civili i trpali u kamione. Neki od tih preobučenih civila su se bez ispaljenog metka predavali samim braniteljima Vukovara. Zbog toga se JNA morala koristiti paravojnim jedinicama lokalnih Srba, ali i paravojnim dobrovoljačkim jedinica iz Srbije, okupljenih oko opskurnih likova poput Vojislava Šešelja, koji su ostavljali koljački trag iza sebe. Zbog nedostatka potrebnog ljudstva, sve jačeg otpora branitelja, primarni cilj postaje Vukovar, kao alibi neuspješnog vojnog pohoda.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hrvatska vojska suočavala se s problemima.

- Nismo imali protuoklopa kako treba, niti je tu bilo bestrzajnih topova ni protutenkovskih mina koje su bile od strane rezervnog sastava stvarno nestručno postavljene tako da su ih zatrpali pijeskom i pokrili slamom - rekao je satnik Marko Karaula.

Brigadir Mesud Šabanović ispričao je kako je ostao bez obje noge u zračnom napadu JNA u kojem je od iste bombe (druge nisu eksplodirale) ubijeno još sedmero ljudi.

Satnik Stevo Culej ispričao je kako je tijekom bitke u Jankovcima tenkist JNA pregazio vozilo s vlastitim vojnicima. Brigada iz Beograda ispalila je svoje plotune iz tenkova i dio je prošao kroz selo.

- Na deset metara smo pucali jedni na druge - rekao je Culej, dodajući da su puštali tenkove ali su se tukli protiv pješadije. Pogodili su jedan Pinzgauer, vozača i suvozača, pucalo se po ceradi, a unutra je bilo 10 vojnika. Naišao je tenk koji je u panici gurao Pinzugauer.

- On je pregazio svoj Pinzgauer sa svojim vojnicima i nastavio je dalje dok je bježao prema Mirkovcima. To je bilo veliko rasulo, totalno neorganizirano, divljački, taj dan, to je bilo strašno, puna cesta je bila mrtvih ljudi, uništenih oklopnjaka... - rekao je Culej.

Emitiranje serijala pratite na Z1, Plava Vinkovačka TV, SB TV, Srce TV, Kanal Ri, Nove TV, Velebit TV, Adriatik TV, Diadora TV, TV Dalmacija, RTV HB. U on line cjelokupni serijal možete pogledati na www.studio23.hr, a redovite objave epizoda na www.vecernji.hr.