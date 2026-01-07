Nevjerojatan dobitak: Bez ijednog pogođenog broja osvojio 80.000 eura

U sedmom kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, a igraču koji je sudjelovao putem interneta donijeli su dobitak 0 (NIŠTA) u iznosu od 80.000,00 eura, priopćila je Hrvatska lutrija.

Kako navode iz Hrvatske lutrije, igrač je odigrao jednu kombinaciju, nije pogodio nijedan broj, a za uplaćenih 1,30 eura osvojio je 80.000,00 eura.

Sljedeće izvlačenje popularne igre Sve ili Ništa održat će se u četvrtak.