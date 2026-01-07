Pacijenti će uz uputnicu obaviti čak 600 stereotaktičkih zahvata

Zahvaljujući suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) i UPMC-om Hillman Cancer Center Hrvatska u Zaboku, onkološki će pacijenti tijekom 2026. godine ondje imati priliku, putem uputnica, obaviti čak 600 stereotaktičkih zahvata i više od 1500 PET-CT pretraga, koje će financijski u potpunosti pokriti HZZO. Na taj način, kako je istaknuto prilikom jučerašnje konferencije za medije na kojoj je suradnja predstavljena, povećat će se kapaciteti, skratit će se liste čekanja te će se unaprijediti kvaliteta onkološke skrbi u Republici Hrvatskoj. Također će se pacijentima omogućiti iznimno precizno liječenje tumora, osobito onih teško dostupnih, uz manji broj terapijskih postupaka te značajan doprinos ranom otkrivanju malignih bolesti.

Ciljane terapije

– Kao liječnik i onkolog posvetio sam cijelo desetljeće svoga života pomaganju ljudima da pobijede rak. Iz prve ruke uvjerio sam se koliko je bitno da kvalitetna skrb bude dostupna u vašem području i na vrijeme kako bi se izgledi za borbu protiv raka poboljšali. Ovim će potezom ljudi u Hrvatskoj, putem HZZO-a, dobiti priliku za napredno liječenje raka u Zaboku kako bismo smanjili potrebu za dugim putovanjem, ali i smanjili liste čekanja – istaknuo je izvršni potpredsjednik i klinički direktor UPMC-a te predsjednik UPMC-a International prof. dr. Joel Nelson.

Cilj je ovog projekta, kako je istaknuo prof.dr. Dragan Primorac, stvoriti sinergiju s nizom institucija, uključujući američke i europske partnere, kako bi pacijenti na jednom mjestu dobili cjelovitu i suvremenu zdravstvenu skrb.

– Poseban naglasak stavljen je na tumorsko profiliranje, odnosno analizu ključnih genskih mutacija koje omogućuju razvoj tzv. pametnih, ciljano usmjerenih terapija. Osim toga, projekt uključuje vrhunsku stereotaktičku radiokirurgiju, koja je ključna za iznimno precizno liječenje tumora, osobito onih smještenih na teško dostupnim mjestima, te često omogućuje manji broj terapijskih tretmana, kao i za rano otkrivanje raka, ali i instalaciju dvaju linijskih akceleratora te najnaprednije CT tehnologije, čiji su temelji razvoja nastali upravo u UPMC-u prije nekoliko desetljeća – kazao je Primorac.

UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska dio je UPMC-a, neprofitne bolničke mreže koja je dio jednog od najvećih i najuglednijih zdravstvenih sustava u Sjedinjenim Američkim Državama, čije se sjedište nalazi u Pittsburghu. Upravo je ta 24-satna povezanost s Pittsburghom i mrežom od 40 bolnica UPMC-a, dodao je Primorac, jedna od najvažnijih prednosti centra u Zaboku.

– To znači da liječnici u svakom trenutku mogu dobiti konzultaciju i drugo mišljenje, što je iznimno važno za kvalitetu dijagnostike i liječenja. UPMC trenutačno provodi više od 450 kliničkih istraživanja, što je najveći broj u Sjedinjenim Američkim Državama. Samo u posljednjih nekoliko godina u razvoj imunoterapije uloženo je više od 200 milijuna dolara. Hrvatskim pacijentima, uz jasno definirane medicinske kriterije, bit će dostupna i ta klinička istraživanja, kao i budući oblici terapija, uključujući cjepiva protiv karcinoma – kazao je Primorac.

Unaprjeđenje dijagnostike

Kako su kapaciteti ograničeni, objasnio je, u sklopu nove suradnje neće svi onkološki pacijenti dobiti priliku za liječenje.

– U Hrvatskoj postoje onkološki timovi u javnim bolnicama koji će, prema jasno definiranim medicinskim kriterijima, procjenjivati koja je terapija najprimjerenija za pojedinog pacijenta. U ovaj centar upućivat će se isključivo oni pacijenti za koje postoji jasna medicinska indikacija. Sve odluke temeljit će se na načelima medicine utemeljene na dokazima, uz potpuno transparentne i stručne kriterije – dodao je Primorac.

Vrijednost ovog projekta od samog početka prepoznata je od Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Krapinsko-zagorske županije, Vlade RH te resornog ministarstva i nadležnih institucija.

– Suradnja UPMC-a Hillman Cancer Center Hrvatska i Opće bolnice Zabok predstavlja velik iskorak za onkološke pacijentice i pacijente s područja Krapinsko-zagorske županije, ali i cijele Republike Hrvatske te šire regije. Time se otvara novo poglavlje u unaprjeđenju dijagnostike, liječenja i praćenja onkoloških bolesnika, uz primjenu suvremenih terapijskih i dijagnostičkih pristupa koji će doprinijeti boljim ishodima liječenja. Ova suradnja dodatno potvrđuje važnost povezivanja hrvatskog i američkog zdravstvenog sustava, čime zajednički stvaramo novu razinu kvalitete u skrbi za onkološke pacijente – rekao je izv. prof. dr. sc. Rajko Fureš, dr. med., zamjenik ravnateljice Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana.

Potpisivanje ugovora pozdravila je i predsjednica Udruge P.I.N.K. Life Nives Moricz te istaknula kako se time onkološke usluge približavaju pacijentima i njihovim domovima. Ujedno je naglasila da će udruga i dalje aktivno zagovarati prava pacijenata, s ciljem da sve onkološke usluge budu dostupne putem uputnica HZZO-a kako bi se svim oboljelima u Hrvatskoj osigurali jednaki uvjeti za kvalitetno liječenje.

– Odrasla sam u gradiću baš kakav je Zabok, u kojemu također postoji UPMC, koji je ondje promijenio živote cijele zajednice, ali i nekim članovima moje obitelji koji su se ondje liječili i sretna sam da sada imamo priliku i hrvatskim građanima otvoriti vrata ovog centra. Od samog početka i dolaska u Hrvatsku željeli smo osigurati svim pacijentima dostupnost naprednih terapija poput stereotaktičke tjelesne radioterapije i stereotaktičke radiokirurgije te suvremene PET-CT dijagnostike, kojima omogućujemo brže, preciznije i personalizirano liječenje raka. Ove tehnologije omogućuju raniji početak terapije i prilagođavaju liječenje individualnim potrebama svakog pacijenta – poručila je Elizabeth Wild, predsjednica UPMC Hillman Cancer Centra.