PETI U HRVATSKOJ

U Slunju uređuju centar za 50 branitelja

Ilok: Održana je 20. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Snježana Bičak
07.01.2026.
u 22:15

Već sam početak radova potvrđuje važnost koju Ministarstvo pridaje projektu braniteljskih centara kao ustanovama dugotrajne skrbi za branitelje u teškim životnim okolnostima – navode u Slunju

S prvim danima 2026., u Donjem Lađevcu u Slunju u Karlovačkoj županiji započela je rekonstrukcija nekadašnje školske zgrade koja će biti prenamijenjena u Braniteljski centar u Slunju. Riječ je o projektu čija ukupna vrijednost iznosi 6,7 milijuna eura. Time je, navode u Gradu Slunju, nakon potpisivanja ugovora krajem prošle godine, započela konkretna realizacija jednog od najvažnijih projekata za Slunj i šire područje Karlovačke županije jer je, osim što je riječ o projektu koji ima iznimnu simboličnu, humanu i društvenu važnost budući da se njime osigurava skrb za hrvatske branitelje, to ujedno i novi razvojni poticaj za Slunjski i Lađevački kraj.

– Rekonstrukcijom i potpunom prenamjenom zgrade iz 1969. godine objekt će dobiti novu, plemenitu namjenu – postat će ustanova dugotrajne skrbi za hrvatske branitelje, s kapacitetom za 50-ak stalnih korisnika. Uz to, gradnjom Braniteljskog centra otvorit će se i oko 30-ak novih radnih mjesta, čime projekt dobiva i snažnu gospodarsku i demografsku dimenziju. Ugovor o izvođenju radova potpisan je u nazočnosti ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, saborskih zastupnika, županice Karlovačke županije, gradonačelnice Grada Slunja te predstavnika izvođača radova i stručnog nadzora. Već sam početak radova potvrđuje važnost koju Ministarstvo pridaje projektu braniteljskih centara kao ustanovama dugotrajne skrbi za branitelje u teškim životnim okolnostima – navode u Slunju. Iz Grada poručuju da nije slučajno da se Braniteljski centar gradi upravo u Slunju, budući da je taj grad i kraj tijekom Domovinskog rata podnio iznimno teške gubitke, a mještani su godinama bili u progonstvu što je utkano u identitet zajednice. Početak radova na ovom centru, smatraju, snažna je poruka trajne zahvalnosti i brige za one koji su dali nemjerljiv doprinos obrani i slobodi Hrvatske.

Centru u Lađevcu gravitirat će branitelji iz Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Ličko-senjske županije, a protezat će se na površini od 2800 četvornih metara. Rekonstrukcijom bi se trebale osigurati 23 smještajne jedinice prilagođene osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, prostori za zdravstvenu i psihosocijalnu potporu te polivalentna dvorana i blagovaonica. Braniteljski centar u Slunju dio je šireg projekta Ministarstva branitelja kojim se razvija mreža suvremenih ustanova skrbi diljem Hrvatske. Uz Slunj, braniteljski odnosno veteranski centri gradit će se i u Biogradu na Moru, Krapini, Osijeku, Senju i Virovitici, a Ministarstvo je s tim gradovima već potpisalo sporazume o suradnji. Gradnja pet novih centara stajat će 80 milijuna eura; više od polovine sredstava je iz EU fondova. Do sada su sagrađeni veteranski centri u Daruvaru, Petrinji, Sinju i Šibeniku. Oni raspolažu sa 620 ležajeva, a do sada ih je koristilo više od 14.000 korisnika. 

Ključne riječi
braniteljski centar Slunj Ministarstvo branitelja Tomo Medved

