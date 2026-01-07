Trumpov sin najavio zlatni pametni telefon i američku proizvodnju: Što se dogodilo s njegovim planom?

Projekt Trump Mobile, koji je Donald Trump Jr. u lipnju prošle godine predstavio uz veliku medijsku pozornost, zasad ostaje bez ključnog proizvoda. Tada je najavljeno pokretanje vlastitog mobilnog operatera s mjesečnom pretplatom od 47,45 dolara te luksuznim pametnim telefonom T1, pozlaćenim uređajem čija je cijena trebala iznositi 499 dolara. Poseban naglasak stavljen je na tvrdnju da će telefon biti proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama.

Godinu dana kasnije, od tih obećanja ostalo je malo. Najavljeno lansiranje tijekom 2025. nije se dogodilo, a iz službenih komunikacija u međuvremenu je nestala i tvrdnja o američkoj proizvodnji, navodi Futurism.

Iako je T1 trebao stići do kupaca tijekom 2025., kraj godine očito je dočekan bez gotovog proizvoda. Financial Times je 31. prosinca izvijestio da Trump Mobile odgađa izlazak uređaja, kao razlog navodeći obustavu rada savezne vlade. Na koji je način zatvaranje javnog sektora utjecalo na privatnu tvrtku, pritom nije objašnjeno. Uz odgodu lansiranja, povučena je i jedna od najistaknutijih marketinških poruka.

Associated Press piše kako se nakon početnih najava o potpunoj proizvodnji u SAD-u, na internetskoj stranici Trump Mobilea sada navodi da će se telefon, ako uopće dođe do proizvodnje, sastavljati izvan Sjedinjenih Država.

Takav zaokret ne iznenađuje upućene, s obzirom na to da bi proizvodnja pametnog telefona u Americi značajno povećala troškove, čime bi prodajna cijena od 499 dolara postala teško održiva. U prilog toj tezi ide i odluka Applea da dio proizvodnje iPhonea iz Kine preseli u Indiju, a ne u SAD.

Zanimljivo je da su ti planovi izazvali nezadovoljstvo Donalda Trumpa starijeg, koji je više puta tvrdio da se iPhone može proizvoditi u Americi, uz uvođenje visokih carina na uvoz. Upravo su takve carinske mjere, upozoravaju analitičari, dodatno povećale troškove i dodatno zakomplicirale mogućnost domaće proizvodnje. "Koncept proizvodnje iPhonea u SAD-u je neizvediv", upozorio je prošle godine Dan Ives iz Wedbush Securitiesa, procjenjujući da bi cijena iPhonea u tom slučaju mogla biti i tri puta viša.

Da Trump Mobile neće ispuniti početna obećanja, mnoge stručnjake nije iznenadilo. Skepsa je postojala od samog početka, osobito nakon što su analitičari primijetili da najavljeni T1 vizualno u potpunosti nalikuje kineskom Android uređaju srednje klase. "Uvijek smo bili prilično skeptični u vezi ovog telefona", rekao je za Associated Press Francisco Jeronimo iz istraživačke kuće International Data Corp.

U međuvremenu, Trump Mobile na svojim stranicama nudi obnovljene iPhone i Samsung Galaxy telefone, čije cijene dosežu i do 630 dolara. "Možda su promijenili strategiju i shvatili da im je bolje samo prodavati obnovljene telefone", dodao je Jeronimo.

Za sada ostaje nejasno je li T1 bio tek promotivni trik, proizvod koji nikada nije ni trebao ugledati svjetlo dana, ili loše osmišljeni pokušaj monetizacije političke lojalnosti. Unatoč svemu, tvrtka i dalje prima predujmove od 100 dolara za predbilježbe uređaja koji još ne postoji.