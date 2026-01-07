Udar sirijske vojske na Kurde u Alepu, novi val izbjeglica u sjevernoj Siriji

Sigurnosna situacija u Alepu ponovno se dramatično pogoršava nakon obnovljenih borbi između Sirijskih demokratskih snaga (SDF) i vojnih frakcija povezanih sa sirijskim ministarstvom obrane, kao i islamističkih skupina koje je ranije vodio Abu Mohammad al-Julani, sadašnji samoproglašeni predsjednik Sirije. Žarište borbi u kurdskim je četvrtima Sheikh Maqsoud i Ashrafieh, strateški važnim područjima koja su godinama među najosjetljivijima u ratom razorenom gradu. Sirijska civilna zaštita jučer je najavila evakuaciju 850 civila dok se sukobi između vladinih snaga i SDF-a nastavljaju.

SDF optužuje naoružane frakcije za granatiranje njihovih naselja topništvom i minobacačima. S druge strane izvori bliski sirijskoj vojsci tvrde da su snage SDF-a granatirale naselje pod kontrolom vlade, bez navođenja opsega štete ili mogućih civilnih žrtava. Kao i u prethodnim godinama sirijskog rata, istina o događajima na terenu ostaje fragmentirana i opterećena ratnom propagandom.

Ova razmjena optužbi događa se u trenutku kada sukobi eskaliraju, a ono što je posljednjih mjeseci stabiliziralo linije razdvajanja praktički je prestalo vrijediti. Uvođenje policijskog sata pojačalo je napetosti i strah među civilima, dok se borbe postupno šire izvan frontovskih linija. Stanovnici Sheikh Maqsouda i Ashrafieha govore o potpunoj opsadi, nestašici osnovnih potrepština i strahu od scenarija kakav je Alep već proživio tijekom najkrvavijih godina rata. Zapovjedništvo snaga lojalnih Abu Mohammadu al-Julaniju, koji je promijenio ime u Ahmed al Sharaa, proglasilo je sve vojne položaje SDF-a legitimnim vojnim ciljevima i najavilo veliku vojnu ofenzivu protiv kurdskih snaga.

Optužujući ih za granatiranje stambenih područja i, kako navode, masovne zločine nad civilima. Takva retorika već je izazvala paniku i masovno raseljavanje. Prema lokalnim izvorima i humanitarnim organizacijama, tisuće obitelji napuštaju svoje domove i pokušavaju se probiti prema sigurnijim dijelovima Alepa ili ruralnim područjima sjeverne Sirije. SDF upozorava i na raspoređivanje oko 80 vojnih vozila sirijske vlade u blizini spornih naselja, što smatra jasnim signalom pripreme za širu vojnu operaciju.

Sirijske vladine snage nastavljaju granatirati Sheikh Maqsoud i Ashrafieh tenkovima i dronovima, čime se dodatno ugrožava civilno stanovništvo i potiče novi val izbjeglica. Humanitarni radnici upozoravaju da je riječ o jednom od najvećih izbjegličkih valova iz Alepa u posljednjih nekoliko godina, s ozbiljnim posljedicama za ionako preopterećene prihvatne kapacitete. U srijedu su stambena područja i vojni položaj pogođeni topničkom vatrom i teškim mitraljezima. Poginulo je 12 osoba, među njima četiri civila, uključujući dvije žene, dok je 21 osoba ozlijeđena. Konflikt je povezan s neriješenim statusom SDF-a, pritiskom Turske i nastojanjima Damaska da ojača kontrolu, dok civili ponovno snose najveći teret.