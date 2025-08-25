VIDEO Splitski taksist šokirao turistkinje s računom od 643 eura: 'Žao mi je djevojke, ovo je privatni taksi'

Čak 643 eura morale su platiti vožnju taksijem od trajektne luke Split do mosta Čiovo jedne turistkinje, a snimka tog događaja sada se dijeli društvenim mrežama. Taksist se na snimci pravda kako je ''Split glavni grad pa je cijena 20 eura po kilometru''.

Kada je taksist djevojkama rekao da je račun 643 eura, one su se počele smijati i ispitivati je li to istina. – Što? Oprosti, ali to je šala – govori mu turistkinja na što joj on odgovara kako nije riječ o šali i da je to prava cijena jer se naplaćuje 20 eura po kilometru. No, računica mu nije baš najtočnija zato što je od trajektne luke Split do mosta Čiovo oko 28 kilometara pa je po njegovu cijena trebala biti 560 eura.

– Ovo je privatni taksi djevojke, žao mi je – govori im taksist. – Split je glavni grad i cijena je 20 eura po jednom kilometru – dodaje. Djevojke mu govore da mu ne vjeruju te da im pokaže gdje to piše, na što im on daje nekakav papir na kojemu su navodno cijene.

Što se na kraju dogodilo i jesu li djevojke platile tu cijenu, nije poznato, no brojni taksisti u Splitu se žale na pojedince koji doslovno pljačkaju turiste. Kako doznajemo od splitskih taksista, postoji manja grupa koja prevozi turiste koji dođu s katamarana i naplaćuje im vrtoglave iznose. Uobičajena cijena za tu relaciju im je 70 eura, a ovaj taksist na snimci je tražio više od 600 za vožnju od 28 kilometara. – To je manja grupa od desetak taksista. Pljačkaju turiste i stvaraju ružnu sliku o nama – kaže nam jedan splitski taksist.

